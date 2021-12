De inmediato respondió: “Usted no venga a llorar y denunciar cosas, usted es un acomodado que si hubiera ganado no estuviera aquí, eso molesta”.

“Si usted hubiese ganado no estaría diciendo nada, estaría dándole gracias a todos los que le apoyaron”, argumentó Melissa.

“Así como le dice Anael es la verdad y disculpe que le diga la verdad”; siguió diciendo Melissa a Ponce.

Ponce terminó diciendo: “Yo con mierd... no trabajo; ese señor no sigue aquí desde hoy”. Y Anael le respondió: “ahorita me va a pagar lo que me debe. A mí no me gusta trabajar con sinvergüenzas, mentirosos e imbéciles como usted”.

“Ciérreme ese micrófono”, reacción Ponce.

La discusión casi termina con violencia cuando Anael se puso de pie y le dijo “si quiere nos vamos afuera, conmigo no va a jugar. Ahorita me paga cabrón”.