¿Dónde será la Gran Final y los precios? Presidente del Marathón da detalles

Satisfacción por llegar a la Gran Final.

”La afición reconoce el trabajo que hemos venido haciendo. Estamos agradecidos primeros con Dios que se dio la oportunidad de ser presidente del club y ahora lograr estos objetivos “

”Es mi tercera final. Vamos a ver qué pasa, estamos trabajando bien y ojalá podamos sellar con la obtención de la Copa.”

Reconocimiento por parte del expresidente Yankel Rosenthal

“Agradecerle mucho a Yankel Rosenthal ya que sin él no existiera estadio. Yo reconozco siempre la labor que ha hecho y ahora me toca a mí. Toca seguir trabajando y hay mucho qué hacer, como lo he dicho siempre, no solo es el día del partido.”

La eliminación pasada en semifinales

“Hay frustración siempre cuando no se logran los objetivos, cuando se trabaja día a día por lograrlo, pero bueno esto es fútbol, me repuse y al día siguiente ya estuve pensando lo que íbamos a realizar para este Torneo Clausura. “

El sueño de la Décima

Lo trabajo y lo sueño, seguimos trabajando para salir campeón porque Marathón está para campeón.

La Gran Final en Casa

“Siempre es importante contar con el apoyo de toda la gente del Marathón y ustedes lo pueden constatar. No hay en ningún estadio como el que se vive en el Yankel Rosenthal, yo creo que es digno de felicitar a cada aficionado que vino al recinto deportivo.”