Orinson Amaya medita dejar la presidencia del Marathón y explica el motivo

San Pedro Sula, Honduras.

El Club Deportivo Marathón una vez más quedó a las puertas de poder clasificar a una final y en esta ocasión fue eliminado en semifinales a manos del Motagua con un global de 4-3. Este sábado en el estadio Yankel Rosenthal, los verdes empataron 2-2 y se quedaron a un gol de ser finalistas, por lo que la tristeza en el club sampedrano fue evidente y uno de los que mostró su frustración fue Orinson Amaya, presidente del equipo verdolaga.

En declaraciones post juego brindadas al periodista Américo Navarrete, el máximo dirigente del Marathón llegó inclusive a declarar que medita hacerse a un costado de la presidencia del equipo y explicó los motivos. Además, dejó en duda la continuidad del estratega Salomón Nazar.

Las palabras de Orinson Amaya

Sensaciones tras la eliminación “Un poco triste, no esperábamos esto, pero esto es fútbol y lamentablemente no pudimos cumplir el objetivo que era avanzar.” Dolor tras quedarse otra vez eliminados “Duele por toda la afición que nos ha brindado el apoyo, por todo el trabajo que se hace, estamos bastante dolidos por esta situación. Pero tenemos una base de jugadores y vamos a ver que pasa en las siguientes semanas para seguir restructurando el equipo de cara al próximo torneo.” Futuro de Salomón Nazar “Ahorita en caliente es bien difícil tomar una decisión, vamos a reunirnos con la junta directiva y ver qué decisión tomamos.” Contrato de Salomón Nazar “Se le venció su contrato, hoy prácticamente. Ahora vamos a esperar lo que pasa, reunirnos con él para tomar una decisión.” Medita dejar la presidencia del Marathón “No merecíamos quedar eliminados por todo el trabajo que se ha venido haciendo, me duele más por toda esta afición, ellos se merecen muchas alegrías. Yo en lo personal le dedico mucho tiempo a esta institución, pero no sé, la verdad que a veces he pensado hasta hacerme a un lado. Cuando los resultados no se dan es difícil seguir luchando y no poder lograrlo, no sé si seré yo. Es complicado. “Nos vamos bien afectados. A pensar qué haremos, si sigo o no sigo, la verdad tengo tres años más en mi gestión como presidente, pero me siento cansado, muy agotado y voy a platicarlo con mi familia.”

Decisión de su posible renuncia “Nunca he renunciado. Desde que tomé el equipo hasta hoy se me viene a la mente el tratar de hacerme a un lado, pero no quiero tomar una decisión en caliente, quiero platicarlo con mi familia.” “Es difícil, ahorita estoy sensible. Venimos haciendo un trabajo con muchas horas, para que los jugadores tengan todo, buen hotel buen complejo y no conseguir los objetivos es frustrante, hoy me siento cansado.”