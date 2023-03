Orinson Amaya sobre Marathón: “No estamos para tener paciencia”

El Marathón es uno de los equipos que ha decepcionado en lo que va del Clausura 2023 y este lunes su presidente Orinson Amaya estalló tras los malos resultados del equipo en lo que va del Torneo.

Los verdolagas con la llegada de Salomón Nazar y varios fichajes generó expectativa, pero ha sido todo lo contrario ya que tras 11 jornadas son sextos en la clasificación con apenas 14 puntos.

Hoy en declaraciones al programa Panorama Deportivo de Radio Internacional, Orinson lanzó contundentes comentarios y le dejó la advertencia al Doctor Nazar y futbolistas que las cosas deben de cambiar a partir de este sábado cuando se enfrenten al Olimpia.

Además, el presidente del cuadro sampedrano señaló que se reunió con la plantilla en donde les señaló que se encuentra decepcionado por lo que han mostrado en este Clausura 2023.

“El equipo formamos para estar en los primeros lugares y no en la situación como la que estamos ahorita. Pusimos las cosas claras de lo que está pasando, fue una reunión bastante interesante donde el sábado ante Vida se vio un cambio de actitud diferente de los muchachos. Ellos saben la preocupación que tenemos y el profe Nazar está consciente que Marathón es un equipo grande y que tiene que apostar a estar en los primeros lugares”, comenzó señalando Amaya.

LAS PALABRAS DE ORINSON AMAYA

Inversión en el Marathón para este Clausura 2023

“Marathón fue el equipo que más jugadores llevó en este torneo, aparte trajimos al técnico que venía haciendo las cosas bien con UPN y Victoria, la afición, periodistas y dirigentes lo pedían, le formamos un plantel de acuerdo a lo que el Doctor pensaba que podía funcionar.”

“Algunos jugadores no están en su mejor momento y no nos están saliendo las cosas como se planificó en un inicio, contra Olimpia es una bonita oportunidad para que ellos puedan demostrar. Les dimos a los jugadores que ya como dirigentes llegamos a un tope donde hemos analizado donde hemos fallado, el Marathón ya no es el Marathón de antes donde antes se le debían a los futbolistas dos meses, ahora no, ya tenemos un buen tiempo que el equipo viene cumpliendo y ofreciendo mejores premios inclusive que clubes denominados grandes y los resultados no sean.”

“Si el problema soy yo , me hago a un lado, pero el esfuerzo que venimos haciendo para que los jugadores estén bien, que tengan buena alimentación, transporte, es más, el pago último lo recibieron cinco días antes del vencimiento, todo para que el jugador esté concentrado y de lo mejor de sí, pero es cuestión de actitud y deseo. Les hicimos saber que el que no estuviera la capacidad o no pueda cargar con la presión de cargar con Marathón que se hiciera a un lado, esto cansa y al final nos sentimos frustrados hasta cierto punto al ver que las cosas no se dan. Pero estamos confiados que el día sábado ante Olimpia se puede sacar un resultado positivo.”

La postura de Salomón Nazar tras la reunión

“La tomó bien. Nos ilusionamos cuando iban pasando los días cuando trajimos al profe Nazar y los refuerzos vieron un Marathón que podía competir. Creo que el Doctor está consciente del compromiso que tiene, ha manifestado que se siente apenado por los resultados, es un técnico muy trabajador y al final los resultados no se le han dado contra equipos pequeños, contra ellos hemos cedido puntos en donde Marathón podría estar en una mejor posición. Al final todos tenemos que buscarle la solución y la vuelta, como presidente toca respaldarlos.

¿Le tendrá paciencia a Salomón Nazar?

“Creo que los equipos grandes no estamos como para estar teniendo paciencia. Con el respeto que se merece el Olancho FC, ellos armaron el equipo el torneo pasado, armaron jugadores que inclusive estaban con nosotros y ahora es la revelación del torneo. Un equipo grande no puede estar esperando en paciencia, ya eso no funciona, a nosotros lo único que nos funciona es estar en una final y salir campeones.”

“El jugador tiene que mentalizarse que la camiseta del Marathón pesa, desde el momento que se llega al Complejo se tiene que valorar la institución, para mí el no llegar a la final del Torneo es un fracaso total. No pienso seguir esperando, los jugadores tienen que reaccionar, la inversión y esfuerzo es muy grande, le puedo dejar eso a otro equipo.”

“Sigo confiando en el Doctor y los refuerzos, ya saben lo que pienso. El sábado que jugaron contra Vida se le vio una mejoría y ante Olimpia creo que saldrán a buscar esos tres puntos. Saben que dependen de ellos mismos el clasificar a la Copa Centroamericana que es uno de los objetivos, aquí no hay proceso, aquí hay realidad, se formó un equipo para buscar los primeros lugares y no nos podemos dar el lujo de seguir esperando.”