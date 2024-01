Orinson Amaya arremete contra el arbitraje del Olimpia-Marathón

Sin embargo, la controversia se apoderó del cotejo, ya que Armando Castro , árbitro del clásico, no señaló un claro penal en favor de la visita tras falta sobre el "Chino" López en el segundo tiempo.

Empate agridulce: "Contento por la forma en cómo vino Marathón a jugar aquí a Comayagua, vamos bien, vamos por camino y lamentando no se pitó un penal a favor de nosotros, eso hubiera cambiado el partido, pero, al final tenemos que seguir trabajando, tenemos un partido en casa el jueves, hay que tratar de sumar para seguir en las primeras posiciones".

El camino a seguir: "Ustedes vieron que Marathón en el segundo tiempo buscó empatar, pero lamentable, fue un penal claro, no sé qué le pasó a Armando (Castro) que no lo pitó, pero esto es así, toca seguir trabajando. Este es el Marathón que van a ver en el torneo, un equipo que va a salir a buscar los partidos, tenemos mucha movilidad, tenemos dos partidos en casa, lo importante es sumar, ahora hay que pensar en el jueves".

Lamentable lo del penal: "Dimos una muestra que Marathón jugó un buen partido, Marathón fue superior a Olimpia, si ustedes analizan cuántas ocasiones tuvo Olimpia en el segundo tiempo versus las que nosotros tuvimos, nosotros fuimos superiores, hay que seguir trabajando, vamos por buen camino, ahora toca el siguiente partido".

Los fichajes de Marathón: "Bien, se van adaptando de a poco. Ingresó Maxi (Pérez) y anotó un gol, tenemos tiempo para que vaya evolucionando. En el caso de Alexy Vega, "El Chino" hizo un gran partido, falta que mejorar, pero nos deja buena sensación que estamos jugando un buen fútbol".

Complicado el tema del arbitraje: "No me gusta hablar mucho del arbitraje, pero ustedes como periodistas pudieron ver que fue un penal claro, aparece claro el video que es un penal, eso queda para el análisis del arbitraje, es lamentable, Olimpia es un equipo grande, no merece que pasen este tipo de situaciones".