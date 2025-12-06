Olimpia vs Victoria, EN VIVO hoy: hora y dónde ver la Liga Nacional

¡Cierre de las vueltas! El Olimpia de Eduardo Espinel quiere finaizar con broche de oro el torneo Apertura 2025 y este sábado abre la jornada 22 al recibir al Victoria. Un juego que estuvo marcado en la previa, por la crisis que vive el cuadro de La Ceiba.
La Jaiba Brava finalmente jugará el duelo ante el "Rey de Copas". Y es que, horas antes se hablaba de que la plantilla no viajaría a Tegucigalpa, debido a los problemas económicos y de salarios. Sin embargo, LA PRENSA pudo confirmar este día que los jugadores lograron hablar con la dirigencia y pese a que no se les ha pagado la deuda, se trasladan a la capital.
También se ha podido confirmar que el técnico Jhon Jairo López si estará dirigiendo el partido, pero su traslado a la capital lo hará vía terrestre, no con la plantilla.
El Victoria intentará cerrar de la mejor manera, pese a que no pasa un buen momento fuera de casa, quiere terminar las vueltas con su buena racha, misma que ha encadenado en las últimas fechas, pero enfrente tendrá al siempre complicado Olimpia.
Los Albos dirigidos por Eduardo Espinel buscan retornar al primer lugar del Apertura 2025, mismo que le fue arrebatado en la pasada fecha por Marathón, líder con 42 unidades, uno por encima del León.
Panorama contrario al de Victoria. La Jaiba, pese a que ha salido del fondo de la tabla de posiciones gracias a sus últimos resultados, no se juega nada más que el orgullo, ya que se encuentra en el penúltimo lugar con 14 unidades, distancia que ya no le permite alcanzar los puestos para meterse a las triangulares.
El Victoria viene de golear por 4-1 al CD Choloma en el Municipal Ceibeño, mientras que el Olimpia se estancó y tropezó en la pasada fecha tras igualar 2-2 con el Olancho FC. Cabe destacar que en la primera vuelta, el Olimpia se quedó con los tres puntos luego de vencerlos por 2-3 en la fecha 11.
HORA Y DÓNDE VER EL OLIMPIA VS VICTORIA
El duelo entre Olimpia vs Victoria se jugará en el Estadio Nacional y las acciones comenzarán a partir de las 5:15 PM. El juego podrás seguirlo a través de www.laprensa.hn y la transmisión en el canal de Deportes TVC.