Olimpia vs Victoria, EN VIVO hoy: hora y dónde ver la Liga Nacional

Tegucigalpa, Honduras.

¡Cierre de las vueltas! El Olimpia de Eduardo Espinel quiere finaizar con broche de oro el torneo Apertura 2025 y este sábado abre la jornada 22 al recibir al Victoria. Un juego que estuvo marcado en la previa, por la crisis que vive el cuadro de La Ceiba.

La Jaiba Brava finalmente jugará el duelo ante el "Rey de Copas". Y es que, horas antes se hablaba de que la plantilla no viajaría a Tegucigalpa, debido a los problemas económicos y de salarios. Sin embargo, LA PRENSA pudo confirmar este día que los jugadores lograron hablar con la dirigencia y pese a que no se les ha pagado la deuda, se trasladan a la capital.

También se ha podido confirmar que el técnico Jhon Jairo López si estará dirigiendo el partido, pero su traslado a la capital lo hará vía terrestre, no con la plantilla.