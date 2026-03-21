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Luka Modric enfurece al Real Madrid: decidió donar su Balón de Oro a otro equipo

Luka Modric ha vuelto a ser noticia, pero esta vez fuera del campo. El croata decidió donar su Balón de Oro de 2018 a otro club.

Luka Modric enfurece al Real Madrid: decidió donar su Balón de Oro a otro equipo
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Luka Modric ha vuelto a acaparar titulares, pero esta vez no por su juego en el campo, sino por un gesto que ha emocionado a toda la afición del AC Milan.
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El croata ha decidido que su Balón de Oro de 2018 formará parte del museo oficial del Milan, un símbolo que une su carrera personal con la historia del club italiano.
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La llegada de Modric a San Siro el pasado verano ya fue un refuerzo de gran calibre para el centro del campo rossonero, pero con esta acción, el vínculo entre el jugador y el Milan se fortalece aún más.
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Con seis títulos de UEFA Champions League en su palmarés, Modric llega con una trayectoria extraordinaria que pocas figuras en el fútbol mundial pueden igualar.
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El Balón de Oro que ahora donará representa uno de los momentos cumbre de su carrera, un reconocimiento individual que marcó un antes y un después para él en 2018.
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“Fue un año inolvidable para mí, algo que nunca imaginé conseguir”, recordó Modric sobre el premio que ahora pasará a estar expuesto en el Milan.
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El club gestionó la posibilidad de incorporar el galardón al museo, y la respuesta del jugador fue inmediata: aceptó sin dudarlo y con gran entusiasmo.
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Este gesto no solo honra su propio legado, sino que también permite a los aficionados del Milan disfrutar de un símbolo de excelencia futbolística.
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Modric explicó cómo surgió la idea y su rápida aceptación: “Cuando el club me habló por primera vez de esto, no lo dudé ni un segundo”.
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Desde su llegada, el mediocampista ha resaltado la calidez de la afición: “Desde el primer día me sentí genial y querido por todos los aficionados”.
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Vestir la camiseta del Milan siempre fue un sueño para él, y este acto refleja la conexión emocional que siente con el club y su historia.
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El Balón de Oro donado servirá como inspiración para jóvenes y seguidores que visiten San Siro, reforzando la relación entre leyenda y afición.
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Modric lo define como “un pequeño detalle para devolver todo el cariño que me han demostrado desde que llegué al Milan”, subrayando su gratitud.
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Con esta iniciativa, Luka Modric no solo deja un recuerdo tangible de su talento, sino que también integra su historia personal dentro de la rica tradición del AC Milan.
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Algunos aficionados del Real Madrid han expresado su descontento tras conocer que Luka Modric donará su Balón de Oro al museo del AC Milan.
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Para ellos, el premio representa uno de los momentos más importantes de la carrera del croata, que vivió su etapa más dorada en España.
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