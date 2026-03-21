Luka Modric enfurece al Real Madrid: decidió donar su Balón de Oro a otro equipo

Luka Modric ha vuelto a acaparar titulares, pero esta vez no por su juego en el campo, sino por un gesto que ha emocionado a toda la afición del AC Milan.
El croata ha decidido que su Balón de Oro de 2018 formará parte del museo oficial del Milan, un símbolo que une su carrera personal con la historia del club italiano.
La llegada de Modric a San Siro el pasado verano ya fue un refuerzo de gran calibre para el centro del campo rossonero, pero con esta acción, el vínculo entre el jugador y el Milan se fortalece aún más.
Con seis títulos de UEFA Champions League en su palmarés, Modric llega con una trayectoria extraordinaria que pocas figuras en el fútbol mundial pueden igualar.
El Balón de Oro que ahora donará representa uno de los momentos cumbre de su carrera, un reconocimiento individual que marcó un antes y un después para él en 2018.
“Fue un año inolvidable para mí, algo que nunca imaginé conseguir”, recordó Modric sobre el premio que ahora pasará a estar expuesto en el Milan.
El club gestionó la posibilidad de incorporar el galardón al museo, y la respuesta del jugador fue inmediata: aceptó sin dudarlo y con gran entusiasmo.
Este gesto no solo honra su propio legado, sino que también permite a los aficionados del Milan disfrutar de un símbolo de excelencia futbolística.
Modric explicó cómo surgió la idea y su rápida aceptación: “Cuando el club me habló por primera vez de esto, no lo dudé ni un segundo”.
Desde su llegada, el mediocampista ha resaltado la calidez de la afición: “Desde el primer día me sentí genial y querido por todos los aficionados”.
Vestir la camiseta del Milan siempre fue un sueño para él, y este acto refleja la conexión emocional que siente con el club y su historia.
El Balón de Oro donado servirá como inspiración para jóvenes y seguidores que visiten San Siro, reforzando la relación entre leyenda y afición.
Modric lo define como “un pequeño detalle para devolver todo el cariño que me han demostrado desde que llegué al Milan”, subrayando su gratitud.
Con esta iniciativa, Luka Modric no solo deja un recuerdo tangible de su talento, sino que también integra su historia personal dentro de la rica tradición del AC Milan.
Algunos aficionados del Real Madrid han expresado su descontento tras conocer que Luka Modric donará su Balón de Oro al museo del AC Milan.
Para ellos, el premio representa uno de los momentos más importantes de la carrera del croata, que vivió su etapa más dorada en España.