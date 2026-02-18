Olimpia vs Motagua sufre cambio de horario: así se jugará la jornada 7

San Pedro Sula, Honduras.

La Liga Nacional oficializó este martes la séptima jornada del torneo Clausura y el partido más atractivo de la cartelera sufrió un cambio en su horario. Se trata del clásico capitalino entre Olimpia y Motagua, duelo que cerrará la fecha.

El encuentro se disputará este domingo en el Estadio Nacional de Tegucigalpa, tal como estaba previsto, pero ahora se jugará a las 6:00 PM. El choque originalmente había sido programado para las 5:15 PM.

El resto de combates se mantiene como se definió desde la elaboración del calendario. El viernes a las 7:00 PM, Real España recibirá a Lobos en el Estadio Morazán de San Pedro Sula.