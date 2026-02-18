  1. Inicio
Olimpia vs Motagua sufre cambio de horario: así se jugará la jornada 7

La Liga Nacional hizo oficial las fechas y horarios de los partidos de la jornada 7 del Clausura 2026.

Olimpia y Motagua se enfrentan este fin de semana en el derbi capitalino.
San Pedro Sula, Honduras.

La Liga Nacional oficializó este martes la séptima jornada del torneo Clausura y el partido más atractivo de la cartelera sufrió un cambio en su horario. Se trata del clásico capitalino entre Olimpia y Motagua, duelo que cerrará la fecha.

El encuentro se disputará este domingo en el Estadio Nacional de Tegucigalpa, tal como estaba previsto, pero ahora se jugará a las 6:00 PM. El choque originalmente había sido programado para las 5:15 PM.

El resto de combates se mantiene como se definió desde la elaboración del calendario. El viernes a las 7:00 PM, Real España recibirá a Lobos en el Estadio Morazán de San Pedro Sula.

El sábado, Marathón visitará a Potros en el Juan Ramón Brevé Vargas de Juticalpa (5:15 PM) y CD Choloma recibirá a Victoria en el Rubén Deras (7:30 PM). El primero de los dos duelos dominicales tendrá lugar en el Excélsior de Puerto Cortés, en donde Platense enfrentará a Juticalpa a partir de las 3:00 PM.

De momento, La Máquina de Jeaustin Campos lidera la tabla de posiciones del campeonato con 14 puntos, sacándole cinco de ventaja al segundo, Motagua.

ASÍ SE JUGARÁ LA JORNADA 7

Viernes 20 de febrero

7:00 PM Real España vs Lobos UPNFM - Estadio Morazán

Sábado 21 de febrero

5:15 PM Olancho FC vs Marathón - Estadio Juan Ramón Brevé Vargas

7:30 PM CD Choloma vs Victoria - Estadio Rubén Deras

Domingo 22 de febrero

3:00 PM Platense vs Juticalpa FC - Estadio Excélsior

6:00 PM Olimpia vs Motagua - Estadio Nacional Chelato Uclés.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Últimas Noticias