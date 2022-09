Olimpia viajó a Nicaragua con Edwin Rodríguez concentrado: ¿se irá al Aris Salónica de Grecia?

Una de las incertidumbres para este partido era si Rodríguez viajaba con el León debido a los rumores que han transcurrido en los últimos días. Edwin nos comentó que todavía no hay ninguna novedad sobre su futuro.

CONCENTRADO

El mediocampista del Olimpia dijo que se encuentra muy concentrado y mentalizado para poder encarar esta llave ante el Diriangén.

“Con la mentalidad de poder ir a ganar un partido importante para nosotros y pasar la ronda”.

Asimismo, dijo que está para cualquier orden que dé Pedro Troglio. “Soy parte de Olimpia todavía y estoy a la disposición del cuerpo técnico para seguir haciendo las cosas bien con el equipo”, menciona.

POR EL PRIMER GOLPE

El entrenador del Olimpia, Pedro Troglio, comenta cómo se encuentra anímicamente el equipo luego de que han cosechado dos partidos sin conseguir la victoria en la Liga local.

“Nosotros estamos tranquilos, desde que juego al fútbol he ganado, perdido y empatado, y no siempre he ganado. Pero siempre estoy preparado para ganar el próximo”, dijo Troglio.

Los dirigidos por Pedro Troglio quieren dar el primer golpe ante el Diriangén en el partido de ida de la Liga Concacaf.