Olimpia otra vez fue goleado: ¡Paliza en su gira por Estados Unidos!

Estados Unidos.

El entrenador uruguayo nuevamente volvió a utilizar a parte sus refuerzos y salió con este 11 titular: Onan Rodríguez, Edwin Lobo, Emmanuel Hernández, Cristhian Canales, Félix García, Emanuel Cuello, R. García, Jamir Maldonado, Edwin Rodríguez, Jorge Benguché y Yustin Arboleda.

Los Albos venían de caer por 3-0 ante el Houston Dynamo el pasado sábado 11 de julio, por lo que buscaban enderezar su camino en su gira por tierras norteamericanas.

¡Paliza al León! El Club Olimpia Deportivo sufrió este miércoles 15 de julio una escandalosa goleada en su segundo partido de pretemporada de cara al inicio del torneo Apertura 2026 y la Copa Centroamericana. Los dirigidos por Eduardo Espinel cayeron por 5-0 en Estados Unidos, ahora ante el FC Cincinnati.

El cuadro estadounidense venía de jugar contra el Burnley, esto previo a su regreso a las actividades en la MLS. Cincinnati no tuvo piedad para endosarle una 'manita' al equipo hondureño en el Mercy Health Training Center.

La cuenta se abrió en el minuto 16', con un tanto de Kevin Denkey tras pase de Ender Echenique. Más adelante, Evander aprovechó el rebote tras el disparo de Kenji Mboma Dem. Antes del descanso apareció Denkey (40') para sellar su doblete y mandar a su equipo al descanso con el 3-0 a su favor.

La segunda mitad estuvo marcada por momentos de tensión. Tras la expulsión del jugador número 19 de Olimpia, se produjo una pelea entre futbolistas de ambos equipos. El portero Evan Louro, del Cincinnati, recibió un golpe durante el altercado, aunque respondió sin retroceder. Después del incidente, un jugador del conjunto estadounidense también fue amonestado con tarjeta amarilla.

Con el partido completamente controlado, Cincinnati encontró el cuarto gol al minuto 63. Tom Barlow, quien había ingresado tras el altercado, aprovechó su oportunidad para vencer al arquero olimpista y aumentar la diferencia, reflejando la superioridad del equipo local.

La goleada se cerró al minuto 73 con una gran acción colectiva. Ender Echenique inició la jugada, Tom Barlow continuó la combinación, Kevin Denkey participó con el último pase y Kenji Mboma Dem apareció para definir el 5-0 definitivo, coronando una brillante actuación ofensiva del conjunto de la MLS.

El FC Cincinnati regresa a la acción en la MLS ante Columbus Crew el próximo sábado 25 de julio, por su parte, el Olimpia jugará la Supercopa de Honduras este jueves 23 ante Motagua.