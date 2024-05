Troglio explica el mal momento de Olimpia, ¿ le remontará al Real España?

No, los jugadores están bien, hemos tenido que acomodarnos a un final de campeonato donde hace un mes exacto no paramos de jugar miércoles, domingo, miércoles... Nos han metido el partido de Marathón en medio, hemos tenido un par de lesionados, no le hemos encontrado todavía la vuelta a la situación, pero responsable lógicamente es el entrenador, hay que tratar que darle vuelta a la historia.

Impotencia no, este es el mejor equipo de la historia de Olimpia, impotencia no. No estamos bien, nada más.

Puse a dos jugadores en la mitad de la cancha, entró Kevin López, entró Pinto ahí a un lado para generar un poco más, saqué a Jorge y Najar porque tenían amarilla, no tenemos a Carlos Pineda, hoy tenemos un equipo reducido en la mitad de la cancha. Simplemente no hicimos un buen segundo tiempo y si un buen primer tiempo.

¿Vulnerable la defensa?

No nos patearon al arco en la primera parte, en el segundo tiempo hubo errores donde se perdían pelotas, yo recuerdo dos tiros al arco que fueron las dos que le dimos nosotros, jugando en la cancha de ellos, con toda su gente y te patean dos veces al arco, no creo que sea un problema defensivo, creo que si no estamos concretando las que tenemos, hay un desgaste importante en jugadores importantes, que se nota y se ve.

Todavía no está terminando, faltan 90 minutos, creo que podemos ganar de local sin problemas. A ver, no es normal, pero tampoco es bueno perder. Lo normal sería perder, ganar, no que los últimos seis partidos perdimos cuatro, claramente no es normal tampoco eso. No era normal lo otro ni tampoco esto, tenemos que ser un poco más parejos, pero bueno, no estamos bien, tenemos que concretar las que tenemos, estamos fallando demasiado, nos pasó con Victoria, Olancho, Marathón, estamos pagando los errores que cometemos.

Hay tiempo para recuperarse

Sí, el equipo siempre a mí me ha dado muestras de salir de momentos difíciles, tuviste tres años y medio sin salir campeón, tuviste que ir a jugar y cuando estabas para salir campeón perdiste el primer partido de la pentagonal después de venir de un golpe durísimo de Saprissa y saliste campeón. Y así te puedo nombrar un montón de momentos difíciles y hemos salido adelante. Este no es un momento difícil, perdimos 1-0 de visitante, no 3-0, podemos ganar 2-0 tranquilamente de local.