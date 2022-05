“No le cierro la puerta a nadie, si jugadores que salieron al extranjero no renuncian a jugar en segunda, ustedes creen que Javier portillo diría no a un club de segunda, no señor, mi hija tiene que comer y estudiar ”, puntualizó.

“ Tengo que analizarlo, no pienso en mis 40 años, sino en la capacidad que tengo, si me quería retirar como los grandes, siendo campeón, pero ahora voy a buscar una oportunidad porque no me puedo dar el lujo de retirarme” , declaró Portillo dejando entrever que planea seguir como futbolista.

Problemas en el vestuario

Javier Portillo también se pronunció sobre la noticia que ha salido en las últimas horas en donde se conoció que se dieron problemas internos en el equipo que al final no supo manejar Pablo Lavallén.

“No lo quería decir, pero les diré por qué no salimos campeones, dejamos de hacer cosas dentro del terreno de juego que antes las hacíamos. Lastimosamente no nos ajustó, que problemas internos, si en esto del fútbol, el que no juega siempre estará incómodo y eso es normal. En su momento a mí no me tocaba jugar, cuando regresé al equipo dije que, si me daban 10 minutos, esos 10 minutos iban ser 90, yo me preparaba, luego agarré la titularidad, pero me entrenaba mejor que los que estaban jugando”, indicó.

Y finalizó: “ El que no juegue debe estar incómodo, pero cuando le den la oportunidad tiene que demostrar y diga sin palabra, aquí estoy yo, acá dejamos de hacer cosas dentro del terreno de juego.”