¿Siempre son favoritos al título? Yustin Arboleda responde y deja misiva

¿Cómo valora la vuelta ante Real España en el Nacional?

La motivación está, el trabajo está, ahora solo esperar que llegue la hora del partido. Si bien el partido anterior no salieron las cosas como queríamos, todos somos conscientes que todos los equipos se preparan para ganar en su casa. Nos tocó un campo complicado, difícil ante un gran equipo, ya estuvo, quedó atrás. Ahora nos toca prepararnos nuestro desafío en nuestra casa con nuestra gente. Trataremos de hacer pesar nuestra localía.

¿Por dónde pasa la remontada, cuáles serán las diferencias?

Va a pasar en que podamos acertar las que tengamos. En el fútbol hay momentos, Real España tuvo dos, nosotros tuvimos varias, no pudimos embocarla. Son momentos del fútbol, esto pasa. A veces hay que saber convivir con eso, pero el insistir siempre traerá su beneficio. Nosotros estamos conscientes que jugamos en casa, se juega otro fútbol, el campo es diferente, la pelota fluye rápido, sabemos cuáles son nuestras fortalezas para mañana. Lo más importante es ganar, no podés pensar en anotar el segundo sin anotar primero el 1-0. Saldremos con la mentalidad que nos permita poder nuevamente la llave en nuestro favor y que nos dé esa ventaja para el pase a la semifinal.

Las claves para pasar las llave

Es acertar, estar concentrados, mantener el cero, este es un equipo que hace goles, más cuando jugamos en nuestra casa para poder generar un buen fútbol, estamos tranquilos, no hay mañana, es una final. Nosotros somos conscientes desde que quedamos en estas circunstancia sabíamos que serían seis finales, perdimos una, pero nos queda una más en casa con nuestra gente.

¿Por dónde pasa la racha negativa sin gol?

Son momentos, este es un equipo que, durante estos cinco años de proceso, no sé las estadísticas. A veces la pelota te entra, no entra, el equipo rival te llega una y te anota, nos ha pasado en estos partidos, no nos gusta perder. Va a llegar un momento en que vas a perder, lastimosamente es fútbol donde ganás, empatás y perdés. No nos gusta perder, a nadie en la vida le gusta perder. A veces las cosas te salen bien, a veces no. No porque hayamos tenido malos resultados en los últimos partidos somos un desastre, sino que es un equipo que ha marcado una pauta en la historia. Estamos confiados que el día mañana lo podemos dar vuelta en la casa.

¿Tiene los argumentos Olimpia para remontar?

Los argumentos están, por algo somos un equipo que en las últimas ocho finales hemos ganado siete, somos el equipo que más goles ha anotado, el que menos goles le anotan, somos un equipo fuerte en casa. Tenemos que salir al campo con argumentos que sean reflejados haciendo buen fútbol, permitiendo que no nos anoten, estamos confiados que queremos darle vuelta. Génesis anoche le ganó a Olancho en casa, ahora va de visita. Real España nos ganó en su casa, ahora nosotros tenemos que recibirlos a ellos.

Un triunfo en seis partidos, ¿siempre son favoritos al título?

Lo que menos se habla es que no hay rival para Olimpia en la Liga. Nosotros lo dijimos, la Liga es competitiva. Sabemos todo lo que se habla, acá todos vemos, todos lo miramos. Sé que hay mucha gente que está contenta por lo que está pasando ahora, pero estamos tranquilos porque nosotros conocemos nuestra capacidad, conocemos lo que podemos dar. Ahora, si Olimpia está en cualquier competencia siempre va a ser favorito. Si el día de mañana hicimos todo y no nos alcanzó, nos dolerá, la vida no se acaba aquí y seguir adelante.

¿Cuál es la sensación dentro del plantel, sienten que mañana es uno de esos días de casta?

Estamos tranquilos, no queremos volar más allá. Nosotros somos un grupo que se ha venido construyendo con ideas claras de juego, saber cuáles son las fortalezas y debilidades. Lo que menos pensamos nosotros es que el ciclo está llegando a su fin. Ahora hay una camada muy joven en el equipo que pueden llegar a su equipo. A veces son momentos que pasan, tienes que tratar de buscarle la vuelta a ese momento, pero estamos tranquilos, nadie pensó ni nosotros mismos pensamos que por un punto que sumamos jugaríamos repechaje. Si la gente pensaba que iba a ser color de rosa estaban equivocados, es más lo que perdés de lo que ganas.

¿Seguirá con Olimpia y cómo está a nivel individual?

Tengo contrato con el club hasta diciembre. Me estoy preparando para ser el mejor, esa es mi mentalidad y la de cada uno de los compañeros. Sabemos todo lo que nos espera mañana, sabemos que el recibimiento de nuestra gente será al 100 como siempre. Siempre lo he dicho: la afición del Olimpia, no la redes sociales, el aficionado olimpista siempre irá al estadio, respaldará a su equipo. Y más en este momento que ellos más que nadie tienen la confianza y seguridad que le podemos dar vuelta al resultado.