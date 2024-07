Alex Güity acepta error por jugar torneo burocrático y ‘Patón’ Mejía le responde

Alex Barrios sufrió ciertas críticas por una supuesta negativa de integrar la Selección de Honduras por viajar a Estados Unidos a disputar un torneo burocrático.

”A la Selección no me convocaron, no pude ir a la convocatoria y al torneo ese fui porque el Patón me invitó, nunca había ido. No tuve mucha participación, fue estar más ahí. Ahora con Olimpia espero pelear un puesto y que todo salga de la mejor manera”.

Sobre las críticas a los jugadores de Olimpia por participar en este tipo de competencias burocráticas. “Mi mamá es la que me pasa enseñando todas esas cosas (criticas). Si uno tiene contrato no debería andar en esos torneos, entiendo esa parte”.