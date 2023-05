¡SE VA! Motagua confirma la salida de Eddie Hernández

El Ciclón Azul anunció de manera oficial la marcha del delantero hondureño Eddie Hernández, quien no fue renovado por el equipo tras finalizar contrato y no entra en los planes de Ninrod Medina para la siguiente temporada.

El espigado futbolista ahora buscará equipo y ‘novias’ no le faltan. Dos grandes equipos de la Liga Nacional de Honduras ya lo buscan para reforzar su delantera en el Apertura 2023.

Eddie Hernández es la tercera baja confirmada por Motagua tras las salidas del paraguayo Roberto Moreira y del argentino Gaspar Triverio. A ellos se les pueden unir el colombiano Santiago Montoya, a quien Motagua le rescindiría el contrato, y el volante de contención Héctor Castellanos.

Motagua suma cinco fichajes: Carlos Horacio Argueta, Denis Meléndez, Ricky Zapata, Luis Vega y el más reciente Yeison Mejía. Además las renovaciones de Carlos Meléndez, Carlos Mejía y Jonathan Rougier.

Iván ‘Chino’ López también seguirá en el club tras despejar los rumores que lo ponían en el Olancho FC. “100% me quedo, yo no me voy del equipo”, dijo el delantero al portal ‘El Blog del Ciclón’.