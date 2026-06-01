Noruega mete miedo: golean a otra mundialista previo al inicio de la Copa

Oslo, Noruega.

La selección de Noruega no necesitó a sus principales estrellas, el delantero Erling Haaland, que vio el encuentro desde la grada, y el centrocampista Martin Odegaard, que todavía no se ha incorporado a la concentración, para vencer este lunes en Oslo por un claro 3-1 a una Suecia que dejó numerosas dudas a falta de dos semanas para el inicio del Mundial. Especialmente en defensa, donde el trío de centrales que alineó de inicio el inglés Graham Potter nunca fue capaz de contener al delantero Jorgen Strand Larsen, autor de un doblete, que hizo olvidar por momentos a un Haaland que festejó como propios desde la tribuna cada uno de los goles de sus compañeros. Si por algo destaca esta Noruega, que cerró la fase clasificación para el Mundial con pleno de victorias y una media de más de cuatro goles por partido, tras vencer, entre otros, a Italia por 3-0 en Oslo y 1-4 en Milán, es por su facilidad goleadora.

Tal y como volvieron a demostrar este lunes los de Stale Solbakken que en apenas dieciocho minutos ya ganaban por 2-0 gracias a los tantos de Strand Larsen y de Antonio Nusa, que sacó una y otra vez los colores a la zaga sueca con sus eléctricas incursiones por la banda izquierda.