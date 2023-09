¿Arabia es mejor? Neymar lanza duro mensaje a la Ligue 1 de Francia

El astro brasileño Neymar di jo este jueves que no está en plenitud física, pero aseguró que eso no significa que se vaya a ausentar del choque del viernes contra Bolivia , en el estreno de Brasil en las clasificatorias sudamericanas hacia el Mundial de 2026.

“No veo las palabras de Jesus como malas, sino como una forma de cuidar a su jugador. Iba a disputar el último partido del club (el viernes pasado), pero recibí un golpe en el entrenamiento y él mismo me dejó fuera del juego para que viniera a la selección”, explicó.

El atacante, de 31 años, no ha debutado con su nuevo equipo, el Al-Hilal saudí, adonde llegó a mediados de agosto desde el París Saint-Germain . El entrenador de su club, el portugués Jorge Jesus, puso en duda su presencia con Brasil debido a que sufría una “pequeña lesión”.

“No es la primera vez que soy convocado a la selección estando en esa forma. Hace algunos años sucedió lo mismo y jugué los 90 minutos (...) No hay misterio para jugar fútbol independientemente del tiempo en que uno haya estado parado. Siempre sabrás jugar, es como montar bicicleta”, agregó.

El ‘10’ fue llamado por el debutante Fernando Diniz, que compagina el cargo de seleccionador con el de DT del Fluminense. Sustituto de Tite hasta que el italiano Carlo Ancelotti asuma a Brasil a mediados de 2024, Diniz ha ganado fama en Sudamérica por el fútbol “aposicional” de los cariocas.

“Diniz hace un trabajo completamente diferente de todo lo que he visto. Es otro tipo de fútbol, tiene una mentalidad muy distinta a la de los entrenadores que he tenido. Los otros técnicos hacían básicamente las mismas cosas, Diniz no: le gusta reinventar el fútbol. Es un tipo muy interesante”, afirmó.

- Renovación -

El crack sostuvo que Brasil está en camino hacia una renovación, con varios jugadores mundialistas y otros jóvenes, y dijo que su actuar en el campo no cambiará mucho con el nuevo seleccionador.

“No será de la noche a la mañana que esa renovación va a tener lugar, que vamos a jugar muy bien, de la forma que quiere Diniz. Él tiene que tener un poco de paciencia para que ese trabajo pueda dar frutos”, señaló.