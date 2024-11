Brutal mensaje: Neymar le responde a Rodri tras crítica que le hizo a Vinicius

“Yo creo que él es inteligente y con el tiempo se dará cuenta que cuanto más pendiente esté del campo, mejor será. Es un gran futbolista, tiene facetas de mejora como dentro y fuera del campo. Es joven, seguro tiene gente que le aconseje bien. Poco puedo decir, los deportistas también tienen que cuidar la parte de afuera del campo”, apuntó el mediocampista.

Y añadió: “La imagen es dentro y fuera del campo. A mi, la gente me para por la calle y me hace ilusión que me recuerden no solo por lo futbolístico”.

Tras estas declaraciones, Neymar salió al cruce para defender a Vinicius y por medio de una publicación en Instagram no dudó en responderle Rodri. “Ahora es un hablador”, escribió el brasileño, añadiendo emojis de risa.