Neymar lanza dardo a Mbappé y cuenta pelea que tuvieron en el PSG: “Se puso celoso de Messi”

Respecto a los repetidos fracasos del PSG en la Champions League , a pesar de sus millonarios fichajes, Neymar cree que el equipo francés no supo controlar y encauzar los egos de sus estrellas: “ Es bueno tener egos, pero hay que saber que no se juega solo . Tiene que haber otro chico a tu lado. Había grandes egos en casi todas partes, no puede funcionar. Si nadie corre y nadie ayuda, es imposible ganar nada”.

Neymar, que jugó en el F.C. Barcelona de 2013 a 2017, habló con Romario sobre sus duros inicios en España: “Llegué al Barcelona con 21 ó 22 años, acababa de ganar la Copa Confederaciones contra España. No me sentía lo suficientemente seguro para jugar allí. Fueron seis meses sin poder driblar a nadie, haciéndolo todo mal”.

Pero una charla con Messi le sirvió a Neymar para superar la presión y acabar de adaptarse a las exigencias del Barcelona. “Hubo un día que me dio una desesperación total, me fui al descanso del partido contra el Athletic muy enfadado, me puse a llorar. Entonces Messi toca la puerta y me pregunta por qué estoy llorando, le respondí que no era nada, dijo que estaba ahí para ayudarme y que debía jugar el fútbol que yo jugaba en el Santos, sin presiones. Dijo que podía contar con él. Después de eso, comencé a llegar con más confianza, más emocionado y las cosas empezaron a funcionar”, recuerda el brasileño.

Neymar explicó las ambiciones que le llevaron a dejar el Barcelona después de cuatro grandes temporadas en las que ganó ocho títulos.

“Mi motivación no fue la de ganar premios individuales... No seguí ese pensamiento, para ser honesto. No salí del Barça con la idea de ser el mejor del mundo. En mi última semana en Barcelona, Messi me preguntó: “¿Por qué te vas? ¿Quieres ser el mejor del mundo? Voy a convertirte en el mejor del mundo”. Pero no fue eso, fueron otras cosas personales. Por supuesto, económicamente el PSG era mucho mejor que en Barcelona y había brasileños que jugaban allí (Thiago Silva, Marquinhos, Daniel Alves y Lucas) y todos eran mis amigos. Me arriesgué, pero no fue con la idea de ser el mejor del mundo”, desveló.

Neymar, que no oculta su ambición por intentar haber ganado el Balón de Oro, no dudó en reconocer que su mejor momento como futbolista fue el PSG: “Mi pico, mi mejor momento fue en el PSG. Jugando como lo hacía en el PSG, definitivamente ganaría el Balón de Oro. Pero tuve estas lesiones, terminaron haciéndome daño. Es evidente que todo jugador quiere ser Balón de Oro. Pero no es algo que acabe con mi vida”.