Said Martínez hace historia: pita el primer penal del Mundial 2026

California, Estados Unidos.

El árbitro central hondureño Said Martínez quedó inscrito en la historia del fútbol al sancionar el primer penalti oficial del Mundial 2026, durante el encuentro entre las selecciones de Qatar y Suiza, un partido que comenzó con alta intensidad y no tardó en encender la polémica arbitral. La acción se produjo apenas al minuto 13 del primer tiempo, en una jugada ofensiva del conjunto suizo que terminó en una acción decisiva dentro del área.

Tras un centro preciso al corazón del área, el balón fue disputado por Breel Embolo, quien logró imponerse físicamente en la acción. En su intento por despejar el peligro, el guardameta qatarí Mahmoud Abunada terminó arrollando al delantero europeo, provocando la caída inmediata del atacante y la intervención del colegiado. Sin dudarlo en primera instancia, Martínez señaló el punto penal, aunque la jugada fue revisada durante varios minutos por el VAR debido a un posible fuera de juego en el inicio de la acción. La incertidumbre se apoderó del estadio mientras los asistentes analizaban cuadro por cuadro la secuencia ofensiva, generando tensión tanto en el campo como en los banquillos. Finalmente, y tras la revisión tecnológica, la decisión original se mantuvo: penalti a favor de Suiza. La determinación no estuvo exenta de debate, ya que las repeticiones televisivas dejaron abierta la interpretación sobre una posible posición adelantada en el inicio de la jugada, aunque no fue considerada suficiente para invalidar la acción.