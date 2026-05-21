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Mundial 2026: Alemania convoca a leyenda de 40 años y sorprende con su lista

Alemania ya definió su lista definitiva con grandes sorpresas y el regreso de una leyenda de 40 años que vuelve al máximo escenario internacional.

  • Actualizado: 21 de mayo de 2026 a las 16:40 -
  • Agencia EFE
Mundial 2026: Alemania convoca a leyenda de 40 años y sorprende con su lista
Alemania.

El meta Manuel Neuer encabeza la convocatoria alemana para el Mundial con lo que regresará a la selección a los 40 años.

En la lista hay muchos habituales como Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Jamal Musiala o Florian Wirtz, pero también algunas sorpresas como el centrocampista Nadiem Amiri del Maguncia y novedades como el joven media punta del Bayern Lennart Karl.

"Hemos decido tras muchas discusiones que los tres mejores porteros de Alemania tenían que ir al Mundial. Por eso hemos decidido llamar a Manuel para ver si estaba dispuesto a volver a la selección", dijo el seleccionador Julian Nagelsmann al presentar la convocatoria.

"Planeamos con él como número 1", agregó.

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La convocatoria de Neuer se había convertido en los últimos días en un secreto a voces y se había generado un debate en torno a lo que pasaría con Oliver Baumann, que había jugado como titular todos los partidos de la convocatoria.

El tercer portero convocado es Alexander Nübel, del Stuttgart. Además, Nagelsmann planea llevar al Mundial al segundo portero del Bayern, Jonas Urbig, aunque fuera de la convocatoria y con la idea de que participe en los entrenamientos.

Durante la eliminatoria, Alemania había jugado en defensa con Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck y David Raum y, como era de esperarse, todos están convocados.

Antonio Rüdiger está en la lista pero se cuenta con él como suplente.

El caso de Musiala había generado algunas dudas porque el jugador del Bayern, tras una grave lesión que hizo que causara baja durante gran parte de la temporada, todavía no ha recuperado su antiguo nivel.

"Esperamos que vuelva a ser el mismo. Pero en todo caso así esté al 80 por ciento Jamal es uno de los mejores jugadores de este planeta", dijo Nagelsmann.

LISTA OFICIAL DE ALEMANIA

Porteros: Oliver Baumann (Hoffenheim), Manuel Neuer (FC Bayern) y Alexander Nübel (Vfb Stuttgart)

Defensas:: Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt), Joshua Kimmich (FC Bayern), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (FC Bayern), Malick Thiaw (Newcastle United)

Centrocampostas: Nadiem Amiri (Maguncia 05), Leon Goretzka (FC Bayern), Pascal Groß (Brighton & Hove Albion), Lennart Karl (FC Bayern), Jamie Leweling (VfB Stuttgart), Jamal Musiala (FC Bayern), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Aleksandar Pavlovic( FC Bayern ), Angelo Stiller (VfB Stuttgart).

Delanteros: Maximilian Beier (Borussia Dortmund), Kai Havertz (FC Arsenal), Leroy Sané (Galatasaray, Deniz Undav (VfB Stuttgart), Florian Wirtz (FC Liverpool), Nick Woltemade (Newcastle United).

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