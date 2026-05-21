Senegal protagoniza la convocatoria más bestial para el Mundial 2026

La Selección de Senegal reveló este jueves la convocatoria que irá al Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, en la que destaca su poderío ofensivo, con jugadores como Sadio Mané, Iliman Ndiaye o Assane Diao, quien fue internacional con España en categorías inferiores.
El país africano hizo el anuncio mediante un video creado con inteligencia artificial, los futbolistas que representarán a Senegal en el Mundial. El seleccionador ha dado una lista de 28 futbolistas, por lo que deberá descartar a dos jugadores para confeccionar la lista definitiva.
Tras la polémica resolución de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) en la final de la Copa África y la decisión de dar como ganador a Marruecos pese a la victoria en el campo de Senegal, ahora la selección entrenada por Pape Thiaw tratará de recuperarse en la cita mundialista.
No busquen más, el mejor anuncio de convocados para el Mundial lo acaba de hacer SENEGAL.— Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) May 21, 2026
Cine absoluto. 🇸🇳🚬 pic.twitter.com/S4NVy23eDJ
En la lista también aparecen 'representantes españoles' como los centrocampistas Pape Gueye, del Villarreal, y Pathé Ciss, del Rayo Vallecano, así como jóvenes promesas de la liga francesa como Ibrahim Mbaye, del París Saint-Germain o Lamine Camara, del Mónaco.
- La convocatoria completa es la siguiente:
Portero: Édouard Mendy (Al-Ahli FC), Mory Diaw (Le Havre) y Yehvann Diouf (OGC Nice).
Defensas: Krépin Diatta (AS Monaco), Antoine Mendy (OGC Niza), Kalidou Koulibaly (Al-Hilal), El Hadji Malick Diouf (West Ham), Mamadou Sarr (Chelsea), Moussa Niakhaté (Olympique Lyonnais), Moustapha Mbow (Paris FC), Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa) e Ismaïl Jakobs (Galatasaray).
Centrocampistas: Ilay Camara (Anderlecht), Idrissa Gana Gueye (Everton), Pape Gueye (Villarreal), Lamine Camara (AS Monaco), Habib Diarra (Sunderland), Pathé Ciss (Rayo Vallecano), Pape Matar Sarr (Tottenham Hotspur) y Bara Sapoko Ndiaye (Bayern Múnich).
Delanteros: Sadio Mané (Al-Nassr FC), Ismaïla Sarr (Crystal Palace), Iliman Ndiaye (Everton), Assane Diao (Como), Ibrahim Mbaye (PSG), Nicolas Jackson (Bayern FC), Bamba Dieng (FC Lorient) y Chérif Ndiaye (Samsunspor).