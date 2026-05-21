Senegal protagoniza la convocatoria más bestial para el Mundial 2026

Senegal.

La Selección de Senegal reveló este jueves la convocatoria que irá al Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, en la que destaca su poderío ofensivo, con jugadores como Sadio Mané, Iliman Ndiaye o Assane Diao, quien fue internacional con España en categorías inferiores.

El país africano hizo el anuncio mediante un video creado con inteligencia artificial, los futbolistas que representarán a Senegal en el Mundial. El seleccionador ha dado una lista de 28 futbolistas, por lo que deberá descartar a dos jugadores para confeccionar la lista definitiva.

Tras la polémica resolución de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) en la final de la Copa África y la decisión de dar como ganador a Marruecos pese a la victoria en el campo de Senegal, ahora la selección entrenada por Pape Thiaw tratará de recuperarse en la cita mundialista.