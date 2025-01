Muere don Miguel Canahuati, presidente que ganó el tricampeonato con Real España

El extinto dirigente se destacó por su arduo trabajo, defensor de la Liga Nacional y fue de los primeros que luchó por sanear económicamente a los clubes para no sufrir a lo largo del campeonato. Bajo su gestión los catedráticos se consagraron, además del tricampeonato, con los títulos de la década de los 80’s, pero ya no como presidente sino en otra parte del organigrama.

La última aparición de don Miguelito Canahuati fue el 22 de diciembre en la celebración de los 50 años del primer título del Real España, del cual era presidente. Ahí lo acompañaron grandes exjugadores que tenía esa plantilla aurinegra.

Diario La Prensa se contactó con uno de los exjugadores históricos del Real España, Jaime Villegas, quien contó algunas anécdotas sobre su presidente, quien fue el firmó su primer contrato como futbolista de la máquina. Se dio en 1968 y se lo compró al San José del Barrio Medina de la Liga Intermedia de San Pedro Sula.

Una frase impactante de Villegas es que reveló que ayer se despidió de él mediante llamada telefónica, pero lo hizo mediante una de sus hijas. “Mirá que Miguelito me llamó para despedirse de vos y te mandó a decir: ‘Jaime, muchas gracias por llevarme todos los días, gracias hijo’”, contó acongojado el ‘Káiser’. “Es la primera vez que Miguelito me llamó hijo porque siempre me dijo Jaime”, dice.