Malas noticias para el Fútbol Club Motagua. Cristopher Meléndez, uno de los jugadores estelares del Ciclón Azul le dice adiós al Torneo Clausura 2022.

La noticia le cayó como balde de agua fría a Meléndez, pues pensaba que su lesión no era grave, pero en su última radiografía ha dicho lo contrario. Meléndez se dobló su tobillo derecho en el duelo ante Real Sociedad donde Motagua ganó 6 a 0.

Se trata de una fisura y con esto el defensor le dice adiós al Clausura 2022.

“Estoy mal, me hice una radiografía, no sabía lo que tenía, tengo una fisura y me dieron un mes para recuperarme. Lastimosamente el torneo se terminó para mí y no podré jugarlo y seré un aficionado más de Motagua”, dijo en tono de tristeza Meléndez.

-¿Ha sido un duro golpe?- le consultamos al lateral derecho de Ciclón Azul.

“La verdad que sí, esto no me lo esperaba, según yo era solo un esguince, pero se hizo una radiografía más profunda y salió que tengo una fisura”, indicó.

Y añadió: “Siento rabia y frustración conmigo mismo. Son cosas que pasan y me toca ahora apoyar a mi equipo”.

Meléndez ha sido pieza clave del conjunto con su liderazgo y personalidad le ha dado un plus diferente a Motagua y ahora lo que más le duele es no estar en los duelos de las semifinales ante Olimpia.

“He estado en cama pensando en las cosas que podía hacer, me deja bastante frustrado esta lesión, este torneo ha sido atípico para mí, al principio me operaron por un mes y ahora esta lesión. Por suerte tengo a mi familia que ha estado pendiente de mí”, puntualizó.

“Me duele no poder aportar mi granito de arena en el equipo y veo bien a Motagua, sabíamos que nos íbamos a levantar”, expresó Meléndez a tiempo que adelantó que hará trabajos de bicicleta y coordinación para no perder su estado físico.