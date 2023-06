Emilio Izaguirre confirma fichaje de Motagua, ¿más bajas? y amistosos

Emilio Izaguirre, director deportivo del Motagua, reveló detalles del por qué no han anunciado a José Escalante, el problemón del delantero canalero Tomás Rodríguez y respondió si habrá o no más bajas en la institución.

"Tenemos a casi toda la defensa, pero recuerde que puede haber lesiones, nunca se cierra nada hasta que no sea el 31 de julio. Nosotros nos manejamos bajo toda expectativa, puede haber lesiones en pretemporada, tenemos ya en la contención, pero como le digo siempre: volante, delantero ya está, pero tenemos dos plazas de extranjero, tenemos jugadores jóvenes que se van a incorporar, siempre estamos abiertos a mirar jugadores y esperamos que todo sea positivo para el equipo".

¿Ya no habrá más fichajes?

"El tema del panameño ahí está, hablamos de incorporarlo lo más rápido, pero pasó algo: él no pasó las pruebas en enero, en el Envigado. Entonces, nosotros mandamos a pedir los exámenes, él jugó 45 minutos el sábado pasado contra Nicaragua, estamos a la espera de los exámenes médicos, sino tenemos otra acción ahí cerquita para amarrar en la delantera en el que contamos con cuatro a cinco delanteros".

¿Habrá más bajas?

"Ya estamos evaluando, día a día trabajamos, el cuerpo técnico hace dos semanas empezó a trabajar con los jugadores de reservas, los que puedan hacer minutos Sub-20 y los 2004 que ya nos suman en reservas y a ver con cuál de ellos vamos a contar para la pretemporada".

Cerrado el tema del lateral izquierdo:

"Nosotros tenemos a Ricky Zapata, José Escalante que viene jugando todos los partidos en Canadá. Tenemos un chico de 18 años de edad (Eduardo Sambulá) al que le queremos dar la proyección, tiene las condiciones".

¿Faltarían dos fichajes más?

"Tenemos dos cupos más. Ahorita tenemos a Lucas Campana y Agustín Auzmendi, pero nos quedan dos, se puede dar o no se puede dar, no está descartado, no sabemos que pueda pasar en la pretemporada, esperemos en Dios de que todo sea positivo para el equipo".