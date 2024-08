Morata tuvo un loco debut con el Milan: “Me pasa de todo”

Metió el pie en un disparo del neerlandés Tijjani Reijnders y desató la locura en San Siro, en la que reinó Okafor, siempre dispuesto a brillar en el caos, autor de nuevo de un gol decisivo como los que acostumbró la pasada campaña. Empatado el duelo en el minuto 95, no pudo el Milan cerrar la remontada completa, pero se marchó con un punto con el que no contaba. Morata se estrenó por todo lo alto.

Volvió a la carga a la desesperada el Milan y encontró recompensa al ocaso del encuentro, justo después de que le anularan un gol en clamoroso fuera de juego al protagonista de milanista de la noche. Porque Morata, en apenas media hora, dio mucha versatilidad arriba al Milan y supo aprovechar sus minutos para reivindicar un puesto en el once.

Ahí parecieron terminar las opciones de los locales, que parecieron estar definitivamente fuera del partido tras el gol de un Zapata que se estrenó con el brazalete y que no falló a su cita con el gol, aprovechando un centro del austríaco Valentino Lazaro para imponerse por arribar y poner el 0-2 definitivo.

Entraron Theo y Morata para intentar darle la vuelta y el Milan cambió radicalmente. En su primera intervención cayó dentro del área y provocó un penalti que permitió ilusionarse a los aficionados presentes. Sin embargo, el VAR volvió a intervenir para que el colegiado revisara la jugada y decretara pocos segundos después que no hubo contacto para pitar la pena máxima.

Pero poco o nada parece haber cambiado en este Milan que, pese a haber dejado muy buenas sensaciones en pretemporada, volvió a ser muy plano, previsible y que no aprovechó el pinchazo del Inter en Génova. Ni siquiera supo aprovechar el factor casa, en un San Siro lleno, repleto de ilusión al inicio de una nueva campaña. De nuevo a remolque, de nuevo a merced del rival, obligado a remar con la marea en contra.

Morata en su debut con el AC Milan provocó un penalti que el VAR anuló, marcó en fuera de juego, anotó después el tanto que señaló el camino del empate y se llevó una amarilla intentando coger el balón para sacar rápido.

“Penalti, fuera de juego, gol, amarilla.. me pasa de todo. A veces no sé por qué me pasa todo a mí”, dijo a DAZN tras el encuentro.

“Pero al menos tenemos que coger lo positivo del partido. Hemos sacado un punto cuando parecía que no íbamos a sacar nada. Tenemos que sacar ese carácter desde el minuto 1”, apuntó.