Michaell Chirinos regresa a Honduras como legionario y revela su objetivo con Saprissa

Sí, claro. Ya el abogado del equipo me comentó que estoy disponible para jugar tanto en liga como en el torneo de Concacaf. Ahora solo me toca ponerme a tono para darle lo mejor de mí al Saprissa.

Fíjate que vivo en un lugar muy transitable donde hay un mall cerca, tiendas, restaurantes, la sede me queda a ocho minutos y el estadio me queda a 20, paso tranquilo, la comida es parecida a la de aquí, el idioma es el mismo. Solo quiero aprovechar la confianza.

Era el permiso para poder trabajar en Costa Rica, se tardó un poco por el tema de citas en la embajada que no había disponibilidad, pero el viernes se metieron todos los papeles correspondientes y ayer me notificaron que ya todo estaba listo.

Has sido muy querido por la afición olimpista, pero luego de tu traspaso al Saprissa ¿has recibido mensajes en tus redes sociales negativos por parte de ellos?

He recibido todo tipo de mensajes, pero han sido más los buenos que los malos, mucha gente no sabe por qué pasaron las cosas, al final son decisiones que uno toma en la vida para mejorar. Hoy estoy aquí en Saprissa me han recibido de la mejor manera y estoy en un país muy hermoso, un país que me ha dado mucha felicidad en mi carrera.

¿Fue la decisión correcta?

Claro porque es un club con mucha grandeza y solo pienso en ser campeón de todos los torneos que se vengan al frente.

Fuiste el último MVP de un torneo centroamericano ¿vas por el mismo objetivo?

Esa es la idea, hacer las cosas cada vez mejor y puntualizar los objetivos individuales. He sido dos veces MVP, pero lo que quiero es ayudar al Saprissa a cumplir la meta que es levantar copas al final de los torneos. Lo demás llegará por el trabajo que mostremos.

¿Te has imaginado un duelo Olimpia contra Saprissa?

Así es, uno los imagina, los sueña, hemos hablado con algunos de mis compañeros de Olimpia, pero vamos paso a paso porque hay que respetar los juegos que faltan.

¿Si te tocara anotar qué harías?

Si me tocara meter gol no lo celebraría, sí daría los mejor por Saprissa, pero no lo celebraría por respeto a Olimpia, a mis ex compañeros y también por el gran amor que le tengo al club.

Eras un niño cuando Reinaldo Rueda dirigió a aquella Selección que volvió a una Copa del Mundo, ahora podrías ser un considerado por él ¿cómo ves este reto?

Estoy muy contento por el regreso del profe Rueda. Me toca trabajar fuerte porque quiero volver a la Selección por mis lesiones no he estado, o me ha tocado. Espero que todo salga bien y que podamos ir al próximo Mundial de 2026.