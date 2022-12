Michaell Chirinos se despide del Olimpia con emotivas palabras

“Escribo este mensaje de despedida, agradecimiento a toda la afición de Olimpia, a mis compañeros, cuerpo técnico y dirigentes que me brindaron su apoyo durante estuve en el mejor equipo del país. Hice realidad mi sueño de poder triunfar, defender la camisa y el escudo como se merece”, comenzó diciendo Michaell

Chirinos tuvo palabras de agradecimiento para los dirigentes del equipo albo y además para el entrenador argentino Pedro Troglio.

“Me voy muy agradecido con dos Osman y el Lic. Villeda por todo el apoyo, consejos, regaños y demás que me dieron. Me voy de la mejor manera, poder ver la felicidad en mis padres, en todo el olimpismo, poder disfrutar de las dos copas que obtuvimos, se logró y eso me llena de orgullo poder quedar en la historia del club”, puntualizó.

Y agregó: “Agradecido con Troglio por todo lo que me dio para poder ser un mejor jugador. La Vieja Reggi, que con su ayuda de ellos se lograron los objetivos. La utilería de es muy importante, aunque el chele jode jaja”.

El catracho aprovechó para agradecerle al olimpismo: “De manera muy especial también le quiero dedicar unas palabras de agradecimiento a toda la afición olimpista que me apoyó durante todos los años, su apoyo fue increíble e impresionante para mí. Las críticas buenas, las malas me ayudaron en este aprendizaje”.

Chirinos no ocultó su ilusión por brillar en la Superliga de Grecia con la camiseta del Volos FC.

“Me toca una nueva aventura, un nuevo sueño que poder cumplir, mi corazón siempre será blanco y hasta que me muera seré Olimpia. Ser parte de la historia de este club y conseguir todo lo que hemos logrado juntos en este equipo, ha sido una experiencia increíble que jamás olvidaré”, cerró diciendo.

Tras 13 jornadas disputadas en lo que va de la presente campaña, el Volos marcha en la quinta posición de la Superliga de Grecia con 24 puntos gracias a siete triunfos, tres empates y misma cantidad de derrotas.

El posible debut de Chirinos con el Volos FC podría ser el próximo miércoles 28 de diciembre cuando su nuevo club reciba en casa al AEK de Atenas.