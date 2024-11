México vs Honduras, EN VIVO, hora y dónde ver: ¡Dos grandes tapadas de Edrick Menjívar!

¡EN VIVO MÉXICO VS HONDURAS!

Min.18 ¡NOOO, SE LO PIERDE HONDURAS! Recuperó bien Deiby Flores que rápido jugó para Luis Palma, pero el ‘Bicho’ no le pudo llegar al balón. Era una gran oportunidad que no se aprovechó.

Yustin Arboleda con nuevo look ‘pelón‘: así lo bautizaron por su debut en la Selección de Honduras.

Min.4 Le está costando salir a Honduras y no puede retener el balón. Se siente mucho mejor México en el campo.

Así luce el estadio Nemesio Diez previo al partido México vs Honduras.

----------------------------------------------------------------

¿DÓNDE VER EL PARTIDO MÉXICO - HONDURAS?

Dos canales habilitados en territorio hondureño para la transmisión del juego entre México y Honduras: Tigo Sports y Canal 8 del Gobierno.

----------------------------------------------------------------

A falta de confirmación oficial, así será el 11 titular de Honduras: Edrick Menjívar, Andy Nájar, Denil Maldonado, Luis Vega, Josep Rosales, Kervin Arriaga, Deybi Flores, Jorge Álvarez, Edwin Rodríguez, Luis Palma y Yustin Arboleda.

----------------------------------------------------------------

MALAS NOTICIA: Reinaldo Rueda sufre dos bajas a horas del partido de la Selección de Honduras contra México.

Rigoberto Rivas y Bryan Acosta no serán de la partida en el estadio Nemesio Diez. El ‘Bambino‘ salió tocado en la ida y pese a que estará en el banco de suplentes esta noche, no jugará, mientras que el ‘Tambito‘ no logró recuperarse de las molestias que sintió el viernes.