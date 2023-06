“El primer día le entré muy duro a Messi y vino su padre a tirarme la bronca”

Frenar a Lionel Messi en el campo no debe ser tarea fácil. Sino que se lo pregunten a Thiago Motta, el exfutbolista brasileño ­nacionalizado italiano- que recordó como fue su etapa en el FC Barcelona, donde compartió vestuario con el astro argentino.

“Estaba en Uruguay, disputando el campeonato Sudamericaao Sub17, el único sin contrato profesional, y la Juventus me vino a buscar, aunque me quería tres meses de prueba en el Mallorca”, recuerda de sus inicios. “Pero entonces llegó el Barça, con la camiseta firmada por Rivaldo, que era mi ídolo, y fue muy fácil convencerme”, explica el italo-brasileño.

A su llegada al Barça, integrado en La Masia, asegura que “no fue nada fácil. Recuerdo que llamaba a Brasil desde una cabina mientras Víctor Valdés hablaba con su teléfono móvil desde la habitación y no me dejaba dormir”.

Los entrenamientos, entonces los catalogó de “una guerra, cada balón que pillaba me gritaban todos a la vez, pásamela, pásamela.y ¡cómo entraban y con qué dureza!”, recuerda. “Puyol, que entonces jugaba de centrocampista, me dijo que hiciera lo mismo y entonces ya me respetaron un poco más”, explica

En la etapa de Louis Van Gaal, tampoco lo pasó demasiado bien. “Era durísimo”, explicó a la Gazzetta. “Si llevabas la camiseta fuera del pantalón no te dejaba entrenar. Ese año subió a Iniesta al primer equipo...ya se veía que con 14 años era un fenómeno. No le temía a nadie”

ENTRADA A MESSI...Y BRONCA

Motta tiene buenos recuerdos de Leo Messi, al que considera un amigo, aunque tuvo una anécdota que no le hizo empezar demasiado bien su relación. “El primer día de un entrenamiento le entré durísimo a Leo y vino su padre, Jorge, a tirarme la bronca y decirme que iba demasiado fuerte. La verdad, era la única forma de frenarlo”, dijo.