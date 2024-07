¿Y Messi y Suárez? Liga MX receta goleada a MLS en el All-Star Game 2024

La selección de figuras de la Liga MX arrolló 4-1 este miércoles a la de la MLS en el All Star de la liga estadounidense disputado en Columbus (Ohio).

Siguió generando peligros la MLS, pero volvió a toparse con el muro defensivo de la Liga MX y sufrió una dura derrota como anfitrión del All Star..

El técnico francés Wilfried Nancy, que dirigió a la MLS, revolucionó su once en la reanudación, al pasar a una línea defensiva de tres y al alinear al italiano Federico Bernardeschi, el alemán Hany Mukhtar y al belga Christian Benteke además de Puig.

Ficha técnica All Stars MLS vs All Star Liga MX