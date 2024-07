‘Choco’ Lozano revela fichaje frustrado por el Tottenham y por qué fichó con Santos

“Honestamente sí (fue duro), no fue por cosas mías, sino del club, del Olimpia, nunca lo he hablado... pero fui con ilusión, tenía 17 años, era una prueba, supuestamente iba firmado, hice las pruebas, tenía el contrato, pero cuando se dio, la persona que viajó conmigo del club dijo que las cantidades no eran las acordadas”, reveló ‘Choco‘ Lozano .

Agregó: “Por una cuestión del dinero no me pude quedar en el equipo, yo estaba saltando (de emoción), pero cuando llegué y no se firmó, salí de la habitación casi llorando. No fue por capacidad, sino más cuestiones económicas”.

‘Choco‘ Lozano pudo haber sido compañero de Wilson Palacios y del mexicano Giovani dos Santos. en el Tottenham Hotspur. No obstante, su llegada no se dio.

“Ya cuando estaba ahí (en Londres), yo creo que parece que habían hablado, tenía un representante, debían darle ahí dinero, cosas de dinero, negocio, no me metí a fondo, tenía 17 años, hacía lo que me decían. No sé exactamente lo que pasó, solo que estaba por firmar y no firmé”, enfatizó.