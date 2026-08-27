Messi tiene nuevo entrenador: Inter Miami ficha a otro técnico argentino

Miami, Estados Unidos.

El Inter Miami anunció este jueves el fichaje del argentino Cristian Alberto 'Kily' González como su nuevo entrenador, en sustitución de su compatriota Guillermo Hoyos, quien dejará el cargo sumido en una crisis de resultados. 'Kily' González se encontraba sin equipo desde que dejó el Platense en octubre de 2025.

El exjugador del Real Zaragoza, Valencia o Inter Milán, entre otros equipos, asumirá las riendas "una vez que reciba los permisos de trabajo correspondientes", explicó en un comunicado el Inter Miami de Lionel Messi. Hasta entonces, Guillermo Hoyos continuará sentándose en el banquillo, agregó el club, sin aclarar cuál será el futuro del actual técnico.

Inter Miami CF reaches agreement with Cristian “Kily” González as new head coach.



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Hoyos asumió el cargo el pasado abril después de que Javier Mascherano, el entrenador con el que el Inter Miami conquistó la última MLS Cup, renunciase alegando motivos personales. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Hoyos, director deportivo del club antes de la marcha de Mascherano, comenzó con una buena racha de triunfos, pero los resultados empeoraron en el último mes, en el que cayó eliminado de la Leagues Cup y no conoce la victoria en la Major League Soccer (MLS).