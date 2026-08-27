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Messi tiene nuevo entrenador: Inter Miami ficha a otro técnico argentino

Otro viejo conocido de Messi llega al banquillo del Inter Miami en la MLS.

  • Actualizado: 27 de agosto de 2026 a las 18:55 -
  • Agencia EFE
Messi tiene nuevo entrenador: Inter Miami ficha a otro técnico argentino

Lionel Messi será dirigido por otro viejo conocido en el Inter Miami.
Miami, Estados Unidos.

El Inter Miami anunció este jueves el fichaje del argentino Cristian Alberto 'Kily' González como su nuevo entrenador, en sustitución de su compatriota Guillermo Hoyos, quien dejará el cargo sumido en una crisis de resultados.

'Kily' González se encontraba sin equipo desde que dejó el Platense en octubre de 2025.

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El exjugador del Real Zaragoza, Valencia o Inter Milán, entre otros equipos, asumirá las riendas "una vez que reciba los permisos de trabajo correspondientes", explicó en un comunicado el Inter Miami de Lionel Messi.

Hasta entonces, Guillermo Hoyos continuará sentándose en el banquillo, agregó el club, sin aclarar cuál será el futuro del actual técnico.

Hoyos asumió el cargo el pasado abril después de que Javier Mascherano, el entrenador con el que el Inter Miami conquistó la última MLS Cup, renunciase alegando motivos personales.

Hoyos, director deportivo del club antes de la marcha de Mascherano, comenzó con una buena racha de triunfos, pero los resultados empeoraron en el último mes, en el que cayó eliminado de la Leagues Cup y no conoce la victoria en la Major League Soccer (MLS).

El 'Kily' González, de 52 años, asumirá formalmente cuando reciba los permisos laborales correspondientes para desempeñarse en Estados Unidos.

El 'Kily' González, de 52 años, asumirá formalmente cuando reciba los permisos laborales correspondientes para desempeñarse en Estados Unidos.

El argentino no podrá despedirse de su público este sábado ante el Montreal, puesto que la MLS le sancionó con un partido por incumplir reiteradamente la política de inicio tardío de partidos de la liga.

El Inter Miami ocupa la segunda plaza en la Conferencia Este con 39 puntos, a 10 de distancia del Nashville, que le vapuleó por 4-1 hace dos semanas.

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Agencia EFE
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