El brutal recado de Mbappé al anunciar su adiós del PSG: se despidió de todos menos de él

Kylian Mbappé ha confirmado este viernes su adiós al Paris Saint-Germain en cuanto acabe esta temporada, después de siete años en “un club que no deja indiferente a nadie” y lleno de “muchas emociones”, habiendo tenido “la oportunidad” y también “el inmenso honor de ser parte”, a su juicio, “del club más grande de Francia”.

“Este es mi último año en el Paris Saint-Germain . No renovaré”, anunció Mbappé en un video que compartió en todas sus cuentas de redes sociales y en el que se ha mostrado agradecido con el equipo por todos estos años de crecimiento.

Mbappé se marcha con esas palabras de cariño al club, pero se ha olvidado del presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi. Algo que ha llamado la atención de muchos tras el anuncio que era inminente, pero que ha tomado por sorpresa a todos.

El goleador galo no ha mencionado al máximo dirigente de la entidad parisina, aunque ya se conocía que la relación entre el jugador y el presidente del PSG no estaba en su mejor momento. Al francés le molestó que se filtrase a la prensa su decisión de no extender su contrato hasta 2025. La situación se volvió más tensa entre el catarí y una de sus grandes estrellas.

La relación se empezó a romper el verano pasado, cuando en el mes de julio decidió comunicar al club que no ejecutaría la ampliación de contrato hasta 2025. En ese mismo instante, todo saltó por los aires. Mbappé acusó al club de filtrar su decisión a la prensa y el club respondió poniéndole en venta y apartándole del día a día de sus compañeros. Kylian no olvida eso y por eso su relación con Nasser no ha vuelto a ser lo mismo.