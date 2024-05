Oficial: Mbappé anuncia que se va del PSG y ya lo espera Real Madrid

Y prosigue: “Son muchas emociones, muchos años donde tuve la posibilidad y el gran honor de ser miembro del club más grande de Francia, lo que me permitió llegar hasta aquí, tener mi primera experiencia en un club con tanta presión y claramente crecer, junto a algunos de los mayores campeones de la historia. También he crecido como personas, con toda la gloria y los errores que he cometido.

En primer lugar quiero agradecer a todos los compañeros que tuve, a todos los entrenadores: Emery, Tuchel, Pochettino, Galtier y Luis Enrique. Los directores deportivos Leonardo y Luis Campos, por acompañarme siempre. Gracias a todos los miembros del club que nadie ve y que merecen el debido reconocimiento. Sé que dejo el club en excelentes manos.

Es duro, duro y no pensé que sería tan difícil anunciar que dejaba mi país y la Ligue 1. Pero lo necesito, un nuevo desafío después de siete años. Sé que no soy el jugador más demostrativo pero doy las gracias a la afición por todo el cariño que me han brindado durante siete años. El PSG es un club que no te deja indiferente, o lo amas o lo odias. No me arrepiento, es un club que recordaré toda mi vida. No jugaré más aquí pero seguiré viendo todos los partidos, seguiré todavía. Intenté dar lo mejor de mí, agradezco a la vida todas las emociones que viví. Ahora nos toca levantar el último trofeo. Ici c’est Paris, adiós”.