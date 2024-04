¿Y Mbappé? Luis Enrique advierte al Barcelona y es contundente sobre Xavi

“Tenemos que dar una mejor versión mañana (martes) e ir a por el partido. Somos un equipo que, de serie, no especula y estamos convencidos de que le vamos a dar la vuelta”, dijo Luis Enrique en la rueda de prensa previa al encuentro.

“Todos los jugadores y el staff estamos con muchas ganas de darle la vuelta a la eliminatoria, no se trata de individualizar”, afirmó.

“Creo que históricamente, el PSG no ha logrado darle la vuelta a una eliminatoria después de una derrota en la ida. Pues bien, mañana será el día”, afirmó Luis Enrique.

El técnico del PSG, exentrenador del Barcelona, admitió que hubiese preferido jugar el encuentro en el Camp Nou en lugar de en el estadio Olímpico de Montjuic.

“Este es un estadio mítico y me trae buenos recuerdos por los Juegos Olímpicos (de 1992) que jugué, pero el Camp Nou es mítico y único. Me gustaría jugar siempre contra los mejores jugadores del mundo y en los mejores escenarios del mundo, pero este también es un escenario a la altura”, consideró.

Luis Enrique ve un partido de vuelta muy parecido al de ida en el que “vamos a presionar desde el minuto uno”: “Creo que será un partido en el que va a haber goles por los dos equipos. La urgencia es para nosotros ahora, pero espero que durante el partido el Barça vaya por detrás”, concluyó.

Recibimiento del Camp Nou y opinión de Xavi: “Me preocupa cero, pero siempre me han tratado muy bien aquí. De Xavi...todo lo que dije se llevará en mi contra. Interesa la polémica. Me hubiera encantado que me hubiera entrenado, como Luis Aragonés. Para conocer a un entrenador hay que conocerlo desde dentro. Xavi es top y los resultados así lo dicen”.