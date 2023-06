Mbappé deja contundente mensaje sobre su futuro: ¿se va o no del PSG?

Además, Mbappé negó que la carta fuese enviada durante una reunión con sus representantes. “Fue enviada antes”, apostilló. “Una vez más, me gustaría que las preguntas se centraran en el partido”, reclamó. “No pensé que una carta pudiera matar a alguien o que ofendería. No puedo controlar las reacciones, pero no me importa”, indicó.