Mayra, la hermana de Bengtson que es sensación en el fútbol femenino

“Mis abuelos jugaban fútbol, mis padres también lo jugaban. Recuerdo que cuando estaba pequeña miraba jugar a todos los hermanos. Ellos siempre jugaban en la casa, en la playa, íbamos a ver partidos. Yo jugaba junto con mis hermanas, en la casa y en las escuelas siempre estábamos en los equipos de fútbol. Me invitaban a jugar campeonatos, hexagonales, octagonales, cuadrangulares, triangulares etc, y casi siempre gracias a Dios ganábamos, siempre yo era la que hacía los tiros libre, tiros de esquinas, penales y así las personas me empezaban a ver cómo jugaba y me invitaban a muchos lugares, de esta manera es como yo he venido creciendo en el fútbol”, relató la hermana de Jerry Bengtson.

Mayra ha tenido la oportunidad de ser hasta seleccionada juvenil años atrás. “En el 2011 me llamaron para ir a jugar con la selección sub-17 a San Salvador y se me dio la oportunidad que fue una experiencia muy bonita y competitiva. Luego regrese para Santa Rosa de Aguan, y jugaba con los equipos de la comunidad”, expresó.

Mayra Bengtson fue pieza clave para llevar al Imprenta Dania de Tocoa a la final del torneo nacional de fútbol femenino de Honduras, donde lastimosamente para ella perdieron contra Olimpia, aunque fue quien marcó el único tanto de su club.

“Ya llevo siete años en mi gran equipo Imprenta Dania FC y doy gracias a Dios por todo lo que me ha permitido hasta ahora y me sigue permitiendo”, resaltó.