Mauro Reyes manda mensaje tras último partido con Real España y revela oferta

San Pedro Sula, Honduras.

El entrenador hondureño se marcha para darle paso a Juan Ignacio Martínez , español que viene a tomar las riendas del club hasta junio de 2027. Mauro no seguirá en el cuadro de San Pedro Sula y aseguró que tiene una oferta para seguir dirigiendo.

Mauro Reyes sustituyó la inesperada salida de Jeaustin Campos en Real España y lo hizo muy bien. En su último partido derrotó a Motagua 1-0 y dejó a la Máquina en el primer lugar del Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.

Mauro Reyes asegura que se va tranquilo con el trabajo, a pesar de que como entrenador hondureño no ha recibido la confianza de terminar el torneo. Mauro también habló del momento que vive Nixon Cruz .

Las valoraciones del partido y también por lo que representa para usted la imagen que ha dejado hoy Real España.​​​​​​

Creo que hicimos un gran juego. Hubo una riqueza táctica en todo el desarrollo del partido; realizamos movimientos para contrarrestar al rival y otros para generar profundidad y oportunidades de gol. Fue un partido apretado contra un gran rival que sabemos cómo está compitiendo en la copa internacional.

Los primeros 15 minutos nos sorprendieron con movimientos del carril central al exterior con los tres volantes que ellos manejan. Sin embargo, ajustamos, logramos contrarrestar eso y terminamos el primer tiempo con mucha posesión del balón y llegadas claras para anotar. Ellos se defendieron y buscaron neutralizar nuestros ataques, sobre todo por los extremos, donde les hacíamos daño con el cambio de orientación para encarar al lateral, tal como lo habíamos planificado. Gracias a Dios se le ganó a un gran rival.

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Respecto a la segunda consulta, le agradezco a Dios porque dejamos al equipo en el primer lugar en este momento. Felicitaba a los muchachos porque se llevaron el mérito con un gran esfuerzo. Seguimos invictos, algo que vale la pena resaltar. Ganarle a un equipo como Motagua, con el trabajo, las automatizaciones y el modelo de juego bien determinado que presenta, no es nada fácil. Hoy lo hicimos con apenas 15 o 20 días de trabajo, y me ayudó muchísimo conocer al plantel. El equipo queda en el lugar que merece, en el primer puesto, y esperemos mantener esa posición toda la semana. Me voy muy satisfecho, alegre y agradecido con los jugadores por el apoyo que me brindaron en estos partidos.

¿Qué palabras tiene no solo para sus jugadores, sino también para el cuerpo técnico que lo acompañó en estos cuatro partidos?​​​​​

Agradecimiento. El cuerpo técnico de las reservas se hizo cargo entero de este reto. Es muy importante demostrar que tenemos capacidad, tal como lo dije desde el primer día. Llevamos mucho tiempo en la institución y contamos con la capacidad para asumir un desafío como este.

Sin embargo, somos muy respetuosos de las decisiones de la junta directiva y las respaldamos completamente. Como dije al inicio de esta gestión, fui contratado para este tipo de imprevistos: a veces me tocará estar uno, dos o tres partidos, o de repente dirigir a partir de la pretemporada. Me voy muy contento por el esfuerzo de todo el cuerpo técnico de reservas en la planificación y en los entrenamientos.

Felicidades por el triunfo y el primer lugar. Cuéntenos qué aprendió de este interinato con Real España y cómo se sintió en estos 15 a 20 días de trabajo.

Todas las experiencias son muy positivas. Yo ya había demostrado con Real España mi modelo de juego hace un tiempo, pues soy un entrenador que lleva años trabajando en esto. Ayudó muchísimo conocer al plantel de jugadores para realizar un buen trabajo.

Cada experiencia deja una enseñanza. Hablábamos con los jugadores sobre el manejo de la zona de seguridad: en Olancho, una falta inapropiada en un momento inoportuno nos costó el empate; si no, nos habríamos ido con cuatro victorias en cuatro partidos. Son cosas que pasan en el fútbol y hay que asimilarlas correctamente.

¿Se siente satisfecho por estos 20 días de trabajo? Por otra parte, los aficionados suelen preguntarse por qué Nixon Cruz no es titular cuando decide partidos al entrar. ¿Qué sensación le deja Nixon, quien además acaba de ser convocado a la selección?

La verdad es que me he expresado muy bien sobre Nixon Cruz. Sin embargo, desde que asumí y por el conocimiento del plantel, determiné un once titular que me ha dado resultados. Cuando las cosas funcionan, no hay razón para cambiar.

Por muy buen jugador que sea Nixon, y sabemos que nos puede resolver partidos como lo hizo hoy, le tocó iniciar en el banco. Ocurrió lo mismo con Darixon Vuelto: por una cuestión táctica de acciones a balón parado (ABP) pusimos a Sayago. Sabíamos que el revulsivo físico podía ser clave contra un equipo que venía de jugar con el mismo once titular en El Salvador, elementos estratégicos que consideramos para cerrar el partido.

Felicidades por la victoria y por los 10 de 12 puntos. Hace unos días hablábamos con usted y nos decía que le hacía mucha ilusión terminar el torneo con Real España. Le pregunto al Mauro Reyes persona: ¿se queda con la espinita de no poder terminar este torneo con el equipo?

Cuando uno asume una responsabilidad tan grande no es fácil dirigir a un equipo grande del país. Tengo mucha experiencia, son ocho equipos los que he dirigido en Liga Nacional, y por supuesto que le nace a uno el deseo de seguir.

Seré honesto: desde que apareció la noticia de que terminaba mi interinato recibí una llamada y tengo en la mano un proyecto muy bueno. Soy entrenador, tengo una carrera, y le queda a uno esa espinita de por qué no continuar si se hicieron las cosas bien. Pero desde el primer momento en que me contrataron, me contrataron para estos instantes y estoy muy claro de mi papel en el Real España.

Hoy tomé un equipo en tercer lugar y lo entrego en el primero. Siempre queda esa sensación de querer seguir. No obstante, quiero decir en nombre de todos los entrenadores hondureños que hay muchísimos técnicos capacitados en el país para ejercer este tipo de retos. Los números son claros: en casi todos los equipos donde he estado he cumplido los objetivos, incluso ganándole a los grandes con equipos pequeños. Esa experiencia ha sido valiosa para sacar la cara junto a este grupo de jugadores que está para buscar el campeonato.

En esta nueva etapa, ¿usted continuará como asistente del primer equipo?

Como decía anteriormente, en este momento tengo un proyecto en las manos ajeno a Real España. Es un momento para hacer un alto y meditar qué va a pasar con mi carrera como entrenador. Me siento muy cómodo y agradecido con el presidente, el Sr. Elías Burbara, pero debo analizar mi futuro.

He dirigido a ocho equipos en Liga Nacional y a todos he regresado gracias al buen trabajo realizado. No es fácil renunciar a una carrera de tantos años para dedicarme únicamente a ser asistente, escouteador o dirigir a las reservas. Es el momento de meditar bien la decisión, aunque reitero mi compromiso y agradecimiento actual con el club.

Desde la pandemia solo un entrenador hondureño ha sido electo como técnico principal de un equipo grande. Usted asumió como interino, logró 10 puntos de 12, dejó al equipo líder e invicto en medio de una crisis. ¿No era esta la oportunidad para que un equipo grande apostara por un técnico nacional en lugar de traer una alternativa desconocida?

A mí me ayudó mucho conocer a la institución y al plantel. De hecho, desde el día que me llamaron armé mi alineación en el apartamento y me dio resultados. Respecto a la apuesta por técnicos nacionales, es una pregunta que le corresponde responder a la junta directiva. Ha costado muchísimo que los equipos grandes le den la oportunidad a los entrenadores hondureños; basta con ver las estadísticas. A mí me dieron la oportunidad y dejé un buen récord: el equipo queda invicto y en primer lugar. Esperamos darle todo el apoyo al profesor Juan Ignacio, quien asumirá el lunes, para que el equipo mantenga esta categoría de juego. Los cambios que él realice deberán ser progresivos.

¿Cómo durmió anoche después de la noticia? ¿Está presentando su renuncia al Real España? ¿Cómo fue la despedida del grupo que lo respaldó durante estos cuatro partidos?

Primero que todo, agradecí al grupo. A los técnicos se nos dan oportunidades y es ahí donde tenemos que demostrar de qué estamos hechos. En el momento en que asumimos responsabilidades en un club grande, debemos hacer las cosas bien.

Soy un hombre de confianza dentro de la institución y he hablado ampliamente con el presidente sobre muchas situaciones. Sin embargo, cuando le presentan a uno un proyecto que vale la pena, hay que hacer un alto para decidir si continuar en la situación actual o tomar otro camino. Consolidarme como técnico en Honduras me ha costado bastante; me tocó trabajar en equipos con muchas penurias desde 2009. Ahora que he trascendido, debo valorar todo el sacrificio previo para tomar una decisión.

En este momento soy un hombre de institución en Real España, pero me presentaron un proyecto en Honduras que vale la pena meditar.

Para finalizar, la afición coreó su nombre. ¿Qué mensaje le envía a esa afición?

Estoy muy agradecido con toda la gente. Que la afición tenga ese tipo de gestos es digno de agradecer. No era fácil agarrar un equipo con los problemas que tenía Real España; mantener los resultados deportivos le da un gran respiro a la junta directiva mientras resuelve la situación. Agradezco a todos los que apoyaron esta gestión y al Real España en general.