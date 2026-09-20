Javier López se rinde ante Nixon y es contundente tras derrota: "No estoy contento"

San Pedro Sula, Honduras.

Javier López salió en conferencia de prensa y aseguró que el partido era para un 0-0 plantado, pero el gol de Nixon Cruz cambió todo. Para el joven goleador tuvo palabras y fueron muy positivas.

Motagua no pudo sumar en San Pedro Sula y llevó una derrota por la mínima ante Real España por la jornada 8 de la Liga Nacional de Honduras. El Ciclón no escaló en la tabla de posiciones y el líder es la Máquina.

También habló de Juan Ignacio Martínez , nuevo técnico español de Real España . Dijo no conocerlo, pero que seguro en el trascurso del tiempo lo hará, ya que es un hombre de fútbol.

Le consulto por el análisis que hace de este partido y también qué tanto considera que pesó el desgaste que ha tenido el equipo tras competir en Liga y Copa en esta última semana

No somos de poner excusas ni pretextos. Hay que analizar el partido, no lo sucedido a lo largo de la semana. Creo que hicimos un buen partido desde el punto de vista defensivo. Ninguno de los dos equipos logró imponer ritmo, amplitud ni profundidad, y las ocasiones de gol fueron escasísimas. En la primera parte, salvo dos acciones a balón parado con remates de cabeza de ellos y nuestra llegada en el primer minuto, no hubo peligro. En la segunda parte, una pérdida de balón en nuestra salida derivó en la transición que significó la única ocasión que generó Real España en todo el juego. Era un partido para un 0-0. Si alguno anotaba una de esas escasas ocasiones, se llevaba los tres puntos, y en esta oportunidad le correspondió a Real España.

Felicito al profesor por la victoria. A nosotros no nos queda más que trabajar y mejorar. Durante el parón por la fecha FIFA, intentaremos recuperar a los jugadores lesionados para que nos acompañen en el tramo final de la Copa Centroamericana y en la segunda fase del torneo local. De esta manera seremos más fuertes. Además, deseo que los seis futbolistas que van con la selección contribuyan a los éxitos del equipo nacional.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Javier, vimos que Real España le ganó el manejo del mediocampo a Motagua, dominó las transiciones y le rompió los circuitos de juego. ¿Esto desesperó a su equipo? Hoy se notó una menor profundidad

​​​​​Como mencionaba hace un momento, ninguno de los dos equipos logró tener amplitud ni profundidad. Ellos tampoco generaron opciones, salvo dos acciones a balón parado y la jugada tras nuestra pérdida de pelota que resolvieron bien en el área. Al menos esa es mi interpretación. La zona media y las líneas defensivas de ambos clubes se impusieron claramente a la parte creativa y a la fase de finalización.

Siento que este Motagua no termina de arrancar como en el torneo pasado. ¿Qué es lo que más tiene que trabajar el equipo durante este parón de selecciones?

Básicamente debemos trabajar la amplitud, la profundidad y la finalización. Aunque hoy no fue el caso, solemos generar bastantes situaciones de gol.

Asimismo, buscaremos recuperar la mejor versión de varios futbolistas que han estado lesionados tres o cuatro semanas, como Moya y Valerio. Espero que también podamos recuperar a Jorge Serrano en esta etapa. En cuanto a los seleccionados, deseamos que regresen sanos tras su trabajo con la selección. Con los jugadores que se quedan, trabajaremos para que alcancen su mejor nivel, ya que tendremos tres semanas para entrenar con continuidad y regresar más fuertes tras la pausa.

Quería consultarle directamente sobre un jugador rival: Nixon Cruz.​​​​​​

Es uno de los futbolistas más talentosos de esta liga. Es un jugador de barrio, de la calle, de esos que a mí me encantan; es diferente tanto dentro como fuera de la cancha. Si logran orientarlo fuera del campo y él se concentra en lo deportivo, será un jugador extraordinario para Real España y muy positivo para el fútbol hondureño. Da gusto ver futbolistas de ese tipo en nuestra liga, y hoy marcó un gran gol.

Suele tener muy buenas actuaciones contra nosotros. Ojalá pueda consolidar esa regularidad a lo largo de su carrera para convertirse en un jugador de exportación. Por su talento innato, debería estar pronto en el extranjero jugando en una liga de mayor nivel.

Le consulto dos cosas: primero, si le genera un sabor agridulce esta semana, ya que, independientemente de haber clasificado a la siguiente fase de la Copa Centroamericana, no se ganó hoy. Segundo, Real España tendrá un nuevo director técnico español: ¿lo conoce y qué sensación le deja que llegue otro entrenador de su mismo país a la liga?

Sobre el nuevo técnico, me alegra mucho. Últimamente están llegando varios entrenadores españoles a la región, no solo a Honduras. Considero que algunos han aportado al crecimiento de la liga y al paso que ha tenido Motagua. No lo conozco personalmente, pero seguro tendremos la oportunidad de saludarnos. Conocemos su trayectoria en la Primera División del fútbol español, donde ha estado en muy buenos equipos. Con el plantel y la estructura que tiene Real España, estoy seguro de que realizará un trabajo muy positivo.

También quiero valorar la labor del técnico saliente durante estos cuatro partidos, en los que sumó 10 puntos. Es un gran profesional y un amigo; espero que vuelva a tener la oportunidad de demostrar sus conocimientos tácticos y metodológicos en la Liga Nacional.

Respecto a su primera pregunta, en efecto ha sido una semana agridulce. No estoy contento, porque en un club como Motagua la exigencia es de nueve puntos de nueve. Le ganamos a Génesis con mucho sufrimiento y, aunque logramos la clasificación frente a Alianza, no quedé conforme con el juego mostrado. Soy altamente exigente conmigo y con la institución. Hoy perdimos un clásico, y me duele por los chicos porque hicieron un gran esfuerzo. Recibir un gol tras perder la posesión en transición, encajando a los seis o siete segundos, es el tipo de acción que a ningún entrenador le gusta.