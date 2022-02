Las contundentes palabras de Pochettino previo al PSG - Real Madrid

El entrenador del París Saint-Germain, el argentino Mauricio Pochettino, se negó a considerar a su equipo favorito en la eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid y recordó que son “aspirantes” porque nunca han ganado esa competición.

“No hay favorito, es una eliminatoria que podía ser una final de la Liga de Campeones, por nombres, jugadores, calidad. El PSG lleva más de 50 años esperando a ganar, somos los aspirantes y más allá de todo lo que se ha planteado desde el principio de temporada, que nos permite acercarnos a ese sueño, seguimos siendo aspirantes”, dijo el técnico en la rueda de prensa previa al choque de ida.

Pochettino reconoció que, más allá del juego, el Real Madrid eleva siempre su nivel en la Liga de Campeones, competición que, aseguró, en el pasado han ganado incluso sin hacer buen fútbol en la liga o en la Copa del Rey.

Además, indicó que el Real Madrid es un equipo más rodado y señaló que su centro del campo, formado por Luka Modric, Casemiro y Toni Kroos, ya jugaba en 2017, cuando se midió contra ellos al frente del Tottenham inglés.

“Y nosotros casi hemos hecho el equipo este verano”, dijo el entrenador, que frente a las críticas vertidas consideró que han mejorado cosas, sobre todo en el aspecto defensivo.

“Solo nos han marcado dos goles este año. El talento no está solo en marcar, en crear situaciones ofensivas, también está en la defensa, que le da equilibrio al equipo”, dijo.

Pochettino indicó que en la evolución de su equipo hay “muchas cosas positivas” pero que no se valoran “por las expectativas desmedidas que no entienden de contextos y crean confusión”.

“Afortunadamente tenemos un cuerpo técnico, un club, los jugadores que viven esa realidad y eso nos permite mejorar”, señaló.

Messi y un posible 11 titular

El técnico se mostró convencido de que sus jugadores encontrarán la motivación necesaria en el duelo, incluido Lionel Messi, que todavía no está demostrando el nivel que se espera de él.

“En los partidos decisivos, en las noches importantes, su talento y su experiencia juegan un papel fundamental en lo individual, pero también en lo colectivo, por lo que puede trasmitir a sus compañeros”.

El preparador argentino no dio pistas sobre el once que saltará al Parque de los Príncipes, ni siquiera en la portería. No desveló si el guardameta titular será el costarricense Keylor Navas o el italiano Gianluigi Donnarumma.

Pero indicó que no estarán de entrada los senegaleses Idrissa Gueye y Abdou Diallo, que acaban de reincorporarse al equipo tras haber ganado con su selección la Copa África.