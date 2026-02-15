Mauricio Dubón ya trabaja con el Atlanta Braves y manda mensaje a los Astros

Atlanta, Estados Unidos.

La negociación se dio como parte de los ajustes de roster realizados por Houston tras finalizar la campaña anterior. Los de la "Ciudad Espacial" buscaban fortalecer su sistema de ligas menores y liberar espacio salarial, mientras que Atlanta vio en el "Duby" una pieza importante por su versatilidad, experiencia y capacidad para aportar tanto en el cuadro como en los jardines de cara a una nueva temporada.

El dos veces Guante de Oro Utility llega procedente de los Houston Astros, equipo del que fue traspasado en un movimiento que sorprendió a muchos durante la temporada baja.

El beisbolista hondureño Mauricio Dubón ya trabaja en el Spring Training con su nuevo equipo, Atlanta Braves , con la mirada puesta en la temporada 2026 de las Grandes Ligas.

En cuanto a su rol para 2026, Dubón podría desempeñarse principalmente como segunda base y "shortstop", aunque también es una alternativa para cubrir el jardín central, lo que le da al cuerpo técnico varias opciones a lo largo del calendario.

En declaraciones recientes a medios estadounidenses, el hondureño expresó su emoción por llegar a una organización con tanta historia como la de Atlanta y recordó que en su niñez veía los juegos de los Braves por televisión. “No quiero poner a nadie en peligro, pero yo veía a los Braves en TV cuando era niño en Honduras. Era prácticamente el único canal que teníamos para ver béisbol. Todos crecimos siendo fans de los Braves en Honduras, mis hermanos también lo son. Cuando se dio el cambio hubo mucha emoción en casa”, comentó.

Además, recordó a figuras importantes que marcaron época en la institución como Chipper Jones y Andruw Jones. “Recuerdo mucho a Chipper y a Andruw Jones, en aquellos años con todos esos grandes jugadores. En 2023 tuve la oportunidad de conocer a Chipper por primera vez. Yo era ese niño que soñaba con verlo jugar y ahora me toca ponerme el mismo uniforme que él usó, igual que John Smoltz, Tom Glavine y Greg Maddux. Hay mucha historia aquí y estoy emocionado de ser parte de otra organización tan importante”, añadió “Duby”.

Por último, no dejó pasar la oportunidad para hablar de su exequipo y envió un mensaje de agradecimiento. “Veo esta oportunidad con mucha ilusión. Estoy agradecido con los Astros porque me dieron la oportunidad de salir cada día al terreno y ganar campeonatos. Aprendí mucho allá y ahora quiero traer esa experiencia aquí, además de seguir aprendiendo de este grupo”.

Los Braves debutarán en la temporada 2026 de la MLB el próximo 27 de marzo, cuando inicien una serie de tres juegos ante los Kansas City Royals. Por ahora, el equipo se encuentra en pleno Spring Training, donde disputará más de 20 partidos de pretemporada antes del arranque oficial de la campaña.