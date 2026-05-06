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Mauricio Dubón sigue sumando, pero los Bravos tropiezan ante los Marineros

Mauricio Dubón respondió en el diamante, pero los Marineros sorprendieron a los Bravos.

Mauricio Dubón sigue sumando, pero los Bravos tropiezan ante los Marineros

Mauricio Dubón está teniendo una buena temporada con los Bravos de Atlanta.
Estados Unidos.

Los Seattle Mariners dieron la sorpresa en casa al vencer 3-1 a los Bravos de Atlanta y quedarse con la serie 2-1, la primera que pierden en la temporada, frenando así el buen momento que atravesaba la novena en la temporada 2026 de las Grandes Ligas de Béisbol.

El hondureño Mauricio Dubón volvió a tener participación con los Bravos y conectó un sencillo en la alta de la cuarta entrada. El catracho terminó la jornada con cuatro turnos oficiales al bate, manteniéndose como una pieza constante dentro de la alineación.

Y en la defensiva, haciendo honor al Guante de Oro al mejor Utility, el sampedrano inició como jardinero central, pero terminando como campocorto en el juego.

Pese a la derrota de Atlanta, Dubón continúa sumando números positivos en la campaña y demostrando regularidad ofensiva. El utility hondureño alcanzó su juego número 35 de la temporada.

Las estadísticas del catracho reflejan 127 turnos al bate, 17 carreras anotadas, 34 imparables, 9 dobles, 2 triples, 2 cuadrangulares y 20 carreras impulsadas, dejando su promedio ofensivo en .268.

Se viene un rally tremendo para los Bravos de Atlanta, que dominan la Liga Nacional y enfrentan a uno de sus contendientes en la misma zona. Del viernes al domingo se medirán en la serie a los bicampeones: Los Angeles Dodgers, donde figura el japonés Shohei Ohtani.

Bravos de Atlanta se quedan con 26-12 en el Este de la Liga Nacional, sigue con el mejor promedio. De lejos los sigues los Phillies de Philadelphia, Nationals de Washington, Marlins de Miami y Mets de New York.

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Redacción La Prensa
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