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Histórico: Mauricio Dubón rompe la barrera de los 600 hits en la MLB

Mauricio Dubón escribió otra página dorada para el béisbol hondureño al superar los 600 hits en las Grandes Ligas durante la victoria de Atlanta sobre Miami.

Histórico: Mauricio Dubón rompe la barrera de los 600 hits en la MLB

El hondureño Mauricio Dubón hizo historia en las Grandes Ligas al conectar 600 imparables, lo que consolida su carrera en la MLB. Foto: Atlanta Braves
Estados Unidos.

El hondureño Mauricio Dubón volvió a hacer historia en las Grandes Ligas. El pelotero catracho fue una de las figuras en la victoria de los Bravos de Atlanta por 4-1 sobre los Marlins de Miami, un triunfo que le permitió alcanzar una marca inédita para el béisbol nacional al superar los 600 imparables en su carrera.

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Dubón conectó dos hits durante el compromiso y se convirtió en el primer hondureño en alcanzar esa cifra en las Mayores, consolidándose como el pelotero más exitoso que ha dado Honduras en la historia de la MLB.

La actuación del catracho fue determinante para el triunfo de Atlanta. Además de sus dos imparables, anotó en dos ocasiones y remolcó otras dos carreras, siendo uno de los jugadores más productivos de la ofensiva de los Bravos.

El infielder continúa demostrando un extraordinario momento con el madero. Sus números reflejan la confianza que atraviesa en la caja de bateo, especialmente cuando hay corredores en posición de anotar, situación en la que presume un destacado promedio de .323.

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La victoria también confirmó el gran presente colectivo de Atlanta. Los Bravos llegaron a siete triunfos consecutivos y continúan dominando su división, además de registrar el segundo mejor récord de todas las Grandes Ligas.

Tras el encuentro, Dubón mostró su satisfacción por alcanzar una cifra tan significativa, consciente de que los más de 600 hits representan el fruto de años de esfuerzo, constancia y disciplina en el máximo nivel del béisbol mundial.


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Redacción La Prensa
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