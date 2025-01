Rotondi revela anécdotas con Messi y su fichaje por Real España

Eres de Puerto Iguazú, Misiones, ¿es así?

Sí, soy de allá. Hace más de un año que no voy, he estado en Guatemala todo este tiempo. Eso sí, he tenido la suerte que mi familia me ha visitado en varias ocasiones y eso hace que sea un poco más tranquilo el tema de vivir lejos.

¿Qué recuerda de tu infancia por tu puerto?

Sobre todo, la casa de mi mamá porque ahí tiene un campo bastante grande y en medio de él hay un cactus, esa era mi cancha de fútbol y pinchaba todas las pelotas. Hasta el día de hoy aún existe y siempre que lo veo se me vienen muchos recuerdos.

Creo que no tuve una infancia muy dura, no nos sobraba nada, pero mi mamá trabajaba todo el día y mi papá que estaba en la capital, siempre estuve alejado de él. Siempre estuve con una pelota, era bastante travieso, era vago para el estudio, no me gustaba mucho y sí los deportes.

¿Siempre fuiste futbolero?

Fíjate que hasta cuando tenía 10 años el profesor de fútbol me tenía que ir a buscar a la cancha de basquetbol porque mis mejores amigos jugaban ese deporte y me gustaba mucho. Gracias a Dios elegí el fútbol porque la altura no me ayuda mucho.

Te ha ido bien en tu carrera campeón con Argentinos Juniors, Malacateco y Municipal, ¿la racha debe seguir en Real España?

Tuve la suerte de ser campeón en varias ocasiones. Mi primer deseo es ese, llegar al Real España para ser campeón, hay un buen plantel con recambios y jugadores jóvenes. Es mi sueño y es por lo que me han contratado.