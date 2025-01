Marcos Montiel revela razón por la que aceptó fichar por Olimpia

Tegucigalpa, Honduras

Marcos Montiel, reciente fichaje del Olimpia, habló sobre su llegada al club y lo que lo motivó a aceptar este nuevo desafío en su carrera. El mediocampista uruguayo, con experiencia en equipos grandes como Nacional de Uruguay, destacó el prestigio e historia de los merengues como factor clave en su decisión. Además, expresó su entusiasmo por contribuir a que el equipo recupere el trono en la Liga Nacional de Honduras y tenga una destacada participación internacional.

En sus primeras declaraciones, Montiel dejó ver su compromiso y ambición de adaptarse rápidamente al fútbol hondureño. Reconoció la calidad de los jugadores locales y aseguró estar listo para trabajar con humildad y sacrificio, consciente de la responsabilidad que conlleva ser extranjero en un club de tanto renombre. Además, Marcos compartió sus impresiones sobre la afición olimpista, que lo sorprendió por su pasión y apoyo incondicional en el reciente duelo ante Lobos UPN y hasta pensó que Olimpia era el home club en el encuentro. Con un estilo de juego de mucha marca marca y el ida y vuelta, Montiel confía en que podrá aportar tanto en defensa como en ataque según lo que el técnico Eduardo Espinel necesite. Su objetivo principal es claro: devolver a Olimpia al lugar más alto del fútbol hondureño.

CONFERENCIA DE MARCOS MONTIEL

¿Cómo fue esos primeros contactos para que vinieras a Honduras y qué conoces de Olimpia hasta el momento? Lo hablé con los representantes, me comunicaron que Eduardo consultó por mí, así que ya nos conocíamos. No dudé, me estuve informando, y todos sabemos que Olimpia es un club grande aquí en Centroamérica, así que muy contento. ¿Qué te motivó a decirle sí a Olimpia? y, ¿qué expectativas tienes con el fútbol de Honduras sabiendo que al extranjero que ha venido en los últimos años no le ha ido bien? Que sea un club grande, con muchos títulos que ha conseguido, creo que es un buen desafío. Poniendo la balanza un poquito con Uruguay, me tocó estar con Nacional y creo que es más o menos igual, así que por eso no dudé y me motivó mucho más. Viste el primer partido de Olimpia, ¿qué te pareció la afición y la presión de volver a salir campeón? Sí, vi el partido contra Lobos. Creí que la tribuna de Olimpia era visitante, y cuando vi que era Olimpia, me sorprendió porque llegó un montón de gente. Bueno, creo que la cancha no ayudó mucho. Como dijo Eduardo (Espinel), se vieron pequeñas cosas que se trabajaron durante la semana. Creo que es una liga muy competitiva, y conocerla te lo dan los partidos, los minutos, así que vamos a conocerla más. ¿Qué viste del fútbol hondureño y qué sabías antes de llegar? La calidad de los jugadores. Eduardo me contó que había un buen grupo. Creo que le costaba un poquito la parte formativa, como que no estaba bien aceitada esa parte en algunos jugadores, pero me motivó que lamentablemente el Apertura fue conquistado por Motagua, y toca poner las cosas en su lugar. ¿Cómo llegas físicamente? y, ¿en cuánto tiempo sientes que estarás listo para jugar? Bien, ya venía entrenando cuatro veces por semana allá en Uruguay. Las vacaciones nuestras no son vacaciones como todo el mundo; hay que seguir entrenando. Yo creo que esta semana y la que viene son para afinar algunas cositas y ponerme a punto para estar de la mejor manera.

¿En qué consideras que puedes ayudar a Olimpia en algo que se le dificulte un poco? Me fijé que en el tema de los delanteros son muy buenos, aguantan muy bien la pelota. El tema de la cancha no ayudó mucho; no se vio gran parte de lo que se ha trabajado. Aquí de local vamos a demostrar un buen juego, algo más táctico, por el piso, quizás no tan directo en ocasiones, y creo que el césped va a dar mucho de qué hablar cuando esté bueno. ¿Cómo te describes en la cancha? ¿Cuáles son tus principales características? Soy un volante al que le gusta mucho la marca, me gusta pisar el área, y en el tema físico me agrada el ida y vuelta. Pero todo lo que sirva para ayudar al equipo es bueno. Aparte del torneo nacional, ¿qué expectativas tienes en el internacional? Hacer un buen papel. Olimpia está obligado a siempre salir campeón, así que, hablando mal y pronto, salir campeones es el objetivo. ¿Cuáles han sido tus conversaciones con Espinel y cómo te has sentido con el equipo? Bien, estuve hablando con Eduardo estas dos semanas trabajando. Hay un buen plantel, un gran grupo humano. Ya estuve tres días con ellos y se nota muchísimo. Eso me deja muy tranquilo, y en el ámbito futbolístico, a medida que pasen los días, se va a plasmar el trabajo en el campo de juego.

¿Qué podemos esperar de Marcos Montiel en la Liga Nacional? Dar lo mejor siempre en cada partido para siempre salir a ganar y dar un buen papel. Así que la entrega va a estar al 100%. Con tu trayectoria, ¿qué te hace venir a Centroamérica, específicamente a Olimpia? Creo que el desafío de ser un equipo grande me motivó un montón. Estuve viendo un poco la historia y ‘googleando’, me convenció. Entonces no dudé, no fue algo que dije sin pensar. Ya cuando me dijeron que era Olimpia, yo sabía que era un club muy lindo. Una anécdota es que mi papá jugó fútbol en Limón FC de Costa Rica y le tocó enfrentar a Olimpia. Me dijo que ya en esa época era un club importante, así que por eso me vieron con la camisa de Olimpia hace muchos años. Eso, y hablando con Eduardo, me dijo que era un lindo proyecto, y muy convencido de venir acá. ¿Qué opinas del futbolista hondureño? y, ¿con quién te has llevado mejor? Hace poquito los conozco, ya van dos entrenamientos. Creo que el grupo humano es muy bueno, son muy amables, y eso la verdad te hace sentir más cómodo aún. Con Oliver me he llevado mejor porque tomamos unos mates, que somos más de la tradición, pero creo que hay buenos jugadores, muy importantes y de calidad. Respetándolos y guiándome con ellos, van a salir las cosas bien. El DT mencionó que eras polifuncional, ¿dónde te va a utilizar? Con Eduardo nunca estuvimos en el mismo equipo, siempre fuimos rivales, pero él sabe que la posición como mediocampista, zaguero o lateral las puedo ocupar. Así que donde crea que puedo ayudar al equipo y me pueda utilizar, hay que dar lo mejor por ahí. A Olimpia han venido muchos extranjeros y se han quedado en deuda, ¿qué crees que debes hacer diferente para que esto no te pase? Dar lo mejor, trabajar con humildad y sacrificio. Creo que va a ser lo mejor. No sé las expectativas de los extranjeros anteriores; mi objetivo será poner las cosas en su lugar, que Olimpia salga campeón nuevamente y tener un buen año en lo grupal. En lo personal, dar lo mejor es mi objetivo con Olimpia.