Marcelo Santos le pone picante al clásico: “Olimpia también es hijo de nosotros en finales”

¿Cuál serían las claves para que Motagua pueda llevarse el resultado a favor?

La concentración va a ser importante para nosotros. En el torneo pasado en la final perdimos por mínimos detalles y pequeños errores, tratar de corregir ese margen de error, jugar los partidos como los venimos jugando y, a partir de ahí, buscar el triunfo que es lo que queremos.

¿Cómo analizan a este Olimpia en comparación con el que perdieron la final?

Sí, somos conscientes que no han arrancado bien ellos el torneo, llevan varios empates, pero igual, los clásicos son complicados, siempre se juegan con un ingrediente extra, nosotros tenemos que jugar el partido pensando en que vamos a ganar y tratar lo que hemos venido haciendo durante este arranque de torneo que creo que ha sido muy bueno, debemos aprovechar cada oportunidad que nos quede para ganar el partido.

¿Qué opinión tiene al no contar con Diego Vázquez?

Ahora se ha vuelto complicada la baja de Diego Vázquez, que no estará en el banquillo, es muy importante, no solo para él, sino para equipo es importante tenerlo sabiendo que lo motiva a uno a no relajarte, pero sabemos que será importante, debemos enfocarnos en nosotros, ellos tendrán sus argumentos por el cual lo hicieron, lastimosamente lo vinieron a hacer en este momento y no cuando pasó lo que pasó, ahora debemos enfocarnos en nosotros y tratar de ganar el partido.