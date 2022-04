Marathón tiene problemas para armar su equipo en la reanudación del clásico sampedrano

La reanudación del clásico sampedrano entre Real España y Marathón está programado para este miércoles a las 7:00 pm y en el cuadro verde tienen serios problemas para armar su once titular.

Resulta que en el equipo verdolaga presentan varios futbolistas lesionados que formaron parte de la convocatoria del juego ante la máquina que se disputó el pasado 2 de abril y que fue suspendido por peleas entre las barras en el estadio Moraz+an.

Denovan Torres; Bryan Barrios, Braian Molina, Luis Vega, Elmer Güity; Luis Garrido, Mayorquín, Juan Vieyra, Mario Martínez, Edwin Solani y Santiago Córdoba, ese fue el 11 titular que mandó a la cancha Manuel Keosseián.

De esa alineación que presentaron los verdes, en estos momentos tienen lesionados a los defensores Luis Vega, Elmer Güity y Bryan Barrios; además de Mario Martínez que salió de cambio por lesión en la paliza de 6-0 que le recetaron a la Real Sociedad la tarde del domingo por la jornada 17.

A eso se le suma que Adrián Ramírez y Brayan Castillo también se encuentran lesionados y ellos fueron parte de la convocatoria ya que estaban en el banquillo de suplentes.

Luis Ortiz, Emilio Izaguirre, Adrián Ramírez, Frelys López, Lucas Campana, Mikel Santos, Cristian Cálix, Ovidio Lanza, Víctor Berríos y Brayan Castillo, esos fueron los que estuvieron en la banca por parte del monstruo.

Además, no fueron convocados en ese entonces al partido los jugadores Allans Vargas e Isaac Castillo, quienes están perfectamente en condiciones pero al no entrar en esa lista no podrán formar parte del compromiso.

El clásico sampedrano se reanudará a los 29 minutos con el 1-0 a favor de la máquina y el equipo verde tendrá que realizar cambios de entrada si los futbolistas antes mencionado no logran recuperarse dentro de dos días.

A falta de una jornada para el cierre de las vueltas regulares y con el juego pendiente ante los aurinegros, Marathón es séptimo en la clasificación con 20 puntos por lo que es de vital importancia el duelo de este miércoles en sus aspiraciones por meterse al repechaje.