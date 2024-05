Hondureños llegan a consulado de Los Ángeles a exigir que les devuelvan dinero por citas

Un grupo de líderes comunitarios hondureños se presentó al consulado de Los Ángeles para exigir que les devuelvan el dinero a los más de dos mil compatriotas que por alguna razón no pudieron atender a las citas en los consulados móviles del 2023 y para que frenen la implementación del nuevo sistema de citas.

La jefa de la misión diplomática de Honduras en Los Ángeles reconoció que, efectivamente, hubo algunas discrepancias en los trámites se llevaron a cabo en los consulados móviles. Pero aseguró que ya ha comenzado a realizarse el reembolso de las citas que no se concretaron.

Antonio García, vicecanciller de la República de Honduras, aseguró a Univisión que se devolverá el dinero, pero que no es fácil hacer los desembolsos de finanzas.

Fields dijo que son unos 120mil dólares los que debe devolver el Gobierno. “Pedimos que no se comience la prueba piloto mientras no se solucione la falla del sistema”.

“Lo que estamos pidiendo es que posponga el proyecto en la ciudad de Los Ángeles mientras no se resuelva la devolución del dinero de las personas afectadas”, dijo Xiomara Fields, presidenta de La Casa del Hondureño .

Según datos de la comunidad hondureña que radica en Estados Unidos, de las 16,000 personas que pagaron citas, 2,000 están pidiendo la devolución y hasta la fecha, esto no se ha hecho efectivo.

Señor Eduardo E. Reina Secretario de Estado en los Despachos de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional Señor Canciller:

Los abajo firmantes, activistas y representantes de organizaciones hondureñas en Los Ángeles, California en EUA, le deseamos bienestar y nuevos logros en su valiosa labor a favor de Honduras y los hondureños en el exterior.

Nos dirigimos a usted y le comunicamos que de varias fuentes y, en la que sobresale la reunión informativa efectuada en la sede consular en esta ciudad, dirigida por el señor Antonio García, Vicecanciller de la Secretaría a su cargo, hemos conocido parcialmente cambios sustantivos en el sistema de citas y pagos de los servicios consulares, y la intención de la Secretaría de sustituir el sistema integral de gestión consular (SIGEC), con el nuevo sistema de citas prepagadas (ACOS), en la que los hondureños emigrantes por medio de internet usarán diversas tarjetas bancarias (crédito, tarjetas prepagadas y débito) para prepagar la tarifa de los diversos servicios consulares.

Se subraya que la información de la que disponemos del cambio en las citas y pagos, la conocemos solamente por una fuente oral y que carecemos de la fuente escrita (documentos legales y normativos).

Y asimismo creemos oportuno decir que lamentamos que su equipo de colaboradores, previo al cambio en el sistema de citas y pagos no creyó necesario conocer nuestras ideas y sugerencias enriquecidas con nuestra singular experiencia social en calidad de emigrantes en Los Ángeles.

Además, fuimos informados que, en una fecha cercana, en Los Ángeles, se iniciará “una prueba piloto” similar a la cumplida en el 2023 en los “consulados móviles”.

Para coadyuvaren apoyo a la futura prueba piloto fuimos invitados a colaborar en la práctica con el consulado informando y orientando a los connacionales. En nuestra reunión con el vicecanciller, al unísono todos, expresamos nuestro sincero y desinteresado apoyo fraterno; sin embargo, tiempo después al corroborar nueva información y quejas de los hondureños que participaron el año pasado en los consulados móviles al evidenciarse fallas y la enorme irregularidad que los afectó cuando por razones diversas no lograron cumplir los requisitos y completar sus trámites, y que después de varios meses no se les ha reembolsado el dinero pagado ni tampoco les han aclarado cómo resolverán el problema.

Pensamos igual que usted, que los consulados del gobierno de Honduras, además de guiarse con la ley, su deber es cumplir en la práctica con servicios consulares sustentados por la empatía a los hondureños emigrados sin importar su condición social, con ética y honestidad y el profesionalismo en los servicios consulares y en la protección de sus derechos. Resumimos el asunto prioritario de nuestro mensaje: - Con el sistema SIGEC el hondureño obtenía una cita y pagaba con un money order, al no proceder su trámite consular (podía recuperar su dinero). - Con el nuevo sistema ACOS, el emigrado debe pagar con una tarjeta bancaria destinada a una cuenta de la Tesorería General de la República (Secretaría de Finanzas), pero si no procede su trámite documental, no hay seguridad que devolverán su dinero.

Con el sistema ACOS, eventualmente el emigrado solicitante podría ser rechazado en la obtención del pasaporte u otro documento por improcedencia o no cumplir unos requisitos y, en semejante situación, nos preguntamos: ¿Puede el consulado o la Secretaría dar un comprobante al interesado que le garantice una cita en un plazo futuro, ejecutar el reembolso correspondiente de su dinero, o se convertiría su pago en una “donación obligatoria” al gobierno de Honduras?

Después de cuestionar los consulados móviles del 2023, y más por su incumplimiento de devolver su dinero a compatriotas a quiénes no les entregaron los documentos solicitados; y con la interrogante fundamental que manifestamos, le hacemos saber que, en una reciente reunión entre decenas de hondureños emigrados, convenimos en un consenso y sugerimos respetuosamente lo siguiente:

1) Tener en las sedes consulares terminales de tarjetas bancarias para hacer los reembolsos inmediatos a las tarjetas correspondientes.

2) Contar en todas las oficinas consulares con una sucursal bancaria del banco receptor de los prepagos que se utiliza en Honduras, sistema que se usa por consulados de otros países en esta ciudad, (ejemplo Guatemala).

3) Ofrecer dos opciones de pago: a) Pagar en línea con una tarjeta bancaria y, b) Pagar en la sede consular con un money order, a quiénes no dispongan de una tarjeta bancaria propia. Señor canciller, compartimos el ideal y el esfuerzo suyo y del gobierno de Honduras de mejorar la calidad de los servicios consulares y protección de nuestros compatriotas.

No obstante, le solicitamos respetuosamente, posponer la prueba piloto en esta ciudad, y que antes de ejecutar en la práctica el sistema ACOS, consideren críticamente sus alcances y limitaciones ante las realidades de la diversidad de emigrantes hondureños.

Recalcamos que se nos informe en tiempo y forma por escrito, y adjuntando los documentos que avalan el proyecto. Y exigimos la devolución o reembolso del dinero de los compatriotas que participaron infructuosamente en los consulados móviles o a quienes les es imposible cumplir con los requisitos para una cita futura y desistieran de los trámites correspondientes.

En espera de su repuesta y del equipo consular, agradecemos su atención e información futura. Hondureños Unidos en Los Angeles H.U.L.A La Casa del Hondureño Alianza Hondureña en Los Ángeles A.H.L.A Honduras Angels Foundation USA Juguetes por Sonrisas Amigos de Atlántida Grupo de Devoción de la Virgen de Suyapa lluminando Vidas Agrupación de Amor Corina Fundación Abuelos Abuelitos Cámara de Comercio Hondureña en Los Ángeles, CA CC: Señor Antonio García, Subsecretario en el Despacho de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional. Señora Julissa Gutiérrez, Jefa de Misión en la Ciudad de Los Ángeles, California.