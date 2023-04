¿Por qué Marathón pierde ante los pequeños? Salomón Nazar responde

“Lo fundamental era clasificar y si no se puede el segundo pues veremos, aunque aún nadie a hecho 30 puntos y nosotros podemos sumar esa cantidad. Luego de esto hay que prepararse”, exteriorizó el ex mundialista en España 1982.

SANCIÓN

Júnior Lacayo recibió un castigo de tres partidos por supuestamente hablarle de manera impropia al árbitro Selvin Brown en la fecha anterior y Salomón no quiso extender sobre el tema.

“A mí no me gusta hablar de los árbitros porque no me corresponde porque creo que es otra gente el que lo debe hacer. Eso sí, que perderemos un jugador muy importante para nosotros”.

El estratega catracho comenta que el objetivo es “clasificar de la mejor manera y buscar estar en una final. Marathón tiene mucho tiempo tiempo de no ganar un torneo y la motivación está para que eso ocurra. Hay buen equipo para lograrlo”, soltó.

“Las nuevas autoridades han retomado posesión y hay que retomar un programa de formación de jóvenes. El tema es que la base del fútbol no es la mejor en el país y habrá que capacitar gente para que trabaje con los muchachos”.

Y cerró: “Hay que formar a los que están formando a los niños porque normalmente ese trabajo lo hacen los padres de familia y esa no es la forma. La federación deben hacer algo”.